Nihal Olçok'tan çarpıcı açıklamalar: "FETÖ temizlenmedi, daha da derinleşerek güçlendi"

Gelecek Partili Nihal Olçok, katıldığı canlı yayında, "FETÖ'nün temizlenmediğini" söyleyerek, aksine daha da güçlendiğini savundu.

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Nihal Olçok'tan çarpıcı açıklamalar: "FETÖ temizlenmedi, daha da derinleşerek güçlendi"

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Olçok, Halk TV'de FETÖ’ye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminde  Abdullah Tayyip Olçok ve eski eşi Erol Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, "FETÖ temizlenmedi, herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. FETÖ, daha da derinleşti. Daha da derinleşerek güçlendi diye konuştu.

Yeni Bir Sabah isimli programda İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Olçok, "Türkiye'de belli başlı kurumların FETÖ'den temizlendiğini düşünmüyorum. İktidar değiştiğinde de kolay olacak bir şey değil. İktidar olmakla muktedir olmak aynı şey değil. Bunu içselleştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU’NDAN RANDEVU İSTEYECEĞİM”

14 Mayıs seçimlerinin kazanılmasının ardından, Kılıçdaroğlu’ndan randevu talebinde bulunacağını söyleyen Olçok, FETÖ darbe girişimi 2016'dan bu yana atılmayan adımları ve çözüm önerilerini sunacağını kaydetti.

Olçok, "İktidar değiştiği zaman yapılacaklarla ilgili çalışma hazırladım. Kemal Kılıçdaroğlu göreve başladığı an randevumu isteyeceğim ve yapılması gerekenleri-çözüm önerilerini dile getirip, 'bu noktalara hiç bakılmadı şu noktalara hiç bakılmadı' diye konuşacağım. Artık kimse 2002'deki seçmen değil. Aynı değiliz. Bu konuda bizim de bazı şeyleri görmemiz lazım” diye konuştu.

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FETÖ Kemal Kılıçdaroğlu
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