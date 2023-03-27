Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, asgari ücrete ara zam gelmeyeceğine dair açıklama yaptığı haberlere yansıdı. Ancak, Bakanlık yaptıkları yazılı açıklamada Bakan Bilgin'in böyle bir sözünün olmadığını kaydetti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından asgari ücret açıklaması

En düşük emekli aylığına yapılan zamdan sonra asgari ücrete de zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu konuda asgari ücrete ara zam gelmeyeceğini açıkladığı ileri sürüldü. Haberlere Bilgin'in, "Olağanüstü şartlar olursa düşünülür" dediği yansıdı.

BAKANLIKTAN YALANLAMA: ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ AÇIKLAMASI OLMADI

Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanımızın asgari ücretle ilgili bir açıklaması olmamıştır. Yazılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, gündemde yer alan ve asgari ücrete ara zam yapılmayacağına ilişkin yazılan haberlere dair açıklama yapıldı. Açıklamada, Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücret hakkında bir açıklamasının olmadığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı web sitelerinde asgari ücret ile ilgili yeni gibi servis edilen bazı haberler yer alıyor. Bakanımızın asgari ücretle ilgili yeni bir açıklaması olmamıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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