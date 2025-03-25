Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Edecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ekrem İmamoğlu'nu yarın Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.

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Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Edecek

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la birlikte yarın Silivri'deki Marmara Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret edeceklerini açıkladı.

Ağbaba sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yarın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’la birlikte Silivri Cezaevinde olacağız. Haksız ve hukuksuzca tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Emrah Şahan, Mahir Polat, Mehmet Murat Çalık, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Alaattin Köseler, Ümit Özdağ, Rıza Akpolat ve Ahmet Özer’i ziyaret edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

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