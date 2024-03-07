Mansur Yavaş, eczanelerde veresiye defterlerini kapattırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Eczacı Odası iş birliği ile hazırlanan ‘Sağlığa El Ver’ projesi kapsamında başkentteki eczanelerin veresiye defterleri kapatıldı. Hayırsever bir vatandaşın aracılığıyla uygulamaya geçen proje ile 133 eczaneden gelen bilgi doğrultusunda 1429 hastanın toplam 1 milyon 110 bin 464 TL’lik borcu ödenmiş oldu.

Pandemi döneminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çağırısı ile ‘İyilik bulaşıcıdır’ sloganıyla başlayan dayanışma kampanyaları devam ediyor.

Başkentte dayanışma ruhunu yeniden canlandıran Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Eczacı Odası iş birliği ile hazırlanan ‘Sağlığa El Ver’ projesi başladı.

1429 HASTANIN BORCU ÖDENDİ

Pandemi döneminde Ankara’dan başlayarak tüm Türkiye’ye yayılan bakkalların veresiye borçlarını ödeme kampanyası şimdi de eczaneler için hayata geçirildi.

Ankara Eczacı Odası’nın 133 eczaneden alarak Büyükşehir Belediyesine yaptığı bildirim doğrultusunda Ankaralı bir hayırsever aracılığıyla 1429 hastanın toplam 1 milyon 110 bin 464 TL’lik borcu ödendi.

PROJE İLE ECZACILARIN DA YÜZÜ GÜLDÜ

Proje ile ilgili bilgi veren Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu, “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Eczacı Odası’nın birlikte yürütmüş olduğu ‘Sağlığa El Ver’ projesi kapsamında Ankara’daki eczanelere veresiye borcu olan vatandaşlarımızın borçlarını kapatıyoruz. Bu kapsamda toplamda 1 milyon TL’nin üzerinde borcu kapatma işi yapıyoruz. Güzel bir proje, vatandaşlarımızın sağlığa erişiminde özellikle bazı bölgelerde geliri düşük ailelerin ilaca erişiminde ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Bu kapsamda eczacılar olarak başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Veresiye defterleri kapanan eczacılar da uygulamadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Eczacı Birol Kaya: “Veresiye borcu olduğu için başkanımızdan talep ettik, Ankara Eczacı Odası da buna öncülük etti. Gerçekten ödeme güçlüğü çeken hastalarımızdı. Onun için çok teşekkür ediyoruz.”

-Eczacı Ayşin Ersoy: “Ekonomik krizin bu kadar derinleştiği bir dönemde çok faydalı bir uygulama. İnsanların borçlarını siliyoruz. Vatandaşlar da çok memnun, çok güzel bir proje.”

-Eczacı Gül Nihal Aytaç: “Sağlığa El Ver projesi, eczanelere olan borcundan dolayı sıkıntı yaşayan hastalarımızın derdine deva olmuştur. Bunun için hastalarımız adına Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz.”

-Eczacı Mehmet Selim Halıcı: “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Eczacı Odası’na bu projeden dolayı çok teşekkür ederiz. Özellikle alım gücü düşük olan ve ilaç fiyat farklarını, muayene ücretlerini ödemekte zorlanan hastalarımız için güzel bir proje. Çok teşekkür ederiz.”

Kaynak: ANKA