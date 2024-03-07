Özel: Kütahya'yı göç veren şehir durumundan çıkaracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Kütahya Belediyesi'nin tüm bu birikimlerden yararlanabilmesi için elimizden gelen bütün katkıyı yapacağız. Kütahya'nın önemli sorunu, Ege'nin küçülen tek şehri olması. Bir kez bunu durdurmak gerekiyor. Yani kan kaybeden bir hastanın önce bunu durdurması, iyileştirilmesi, güçlendirilmesi, sonra sahaya çıkarılması lazım. İlk önce bu göç veren, umut olmayan şehir durumundan çıkmak gerekiyor. Ulaşım noktasında konvansiyonel tren haklarının durdurulmuş olması, dahil edileceği hızlı tren hubb’ının henüz hayata geçmemiş olması, Zafer Havalimanı'nın artık 20 uçak dolusu, uçuş garantisi verilmişken bir uçağı dolduramaz halde bulunması ve bu meselenin doğru yönetilemiyor olması, Kütahya'nın en önemli zenginliği baktığımızda her yönüyle dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olması gereken bu tarihi kentin, turizm master planından yoksun olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş durumdayız. Kütahya 600 bine yaklaşan nüfusuyla yüzde 75’inin merkez ilçede yaşamasından dolayı merkez ilçenin yerel seçimler açısından önemini bir kat daha arttırmış durumda. O konuda da elimizden gelen gayretle çalışmak isteriz'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Kütahya’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Özel’e; Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, CHP’nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci Eşlik ve Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Esin Güral Argat etti.

Özel, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Kütahya bizim komşu kentimiz. CHP’nin Genel Başkanı olarak ilk kez geliyorum. Daha önce kurultay sürecinde gelmiştim. Grup Başkanvekili olduğum dönemlerde pek çok kez geldiğimde Kütahya'dan hep iyi bir çalışma yaparak, güzel anılarla ayrıldık. Bundan sonraki süreçte Kütahya'da hem CHP’nin hak ettiği ve ulaşması gerektiği siyasi güce ulaşmasını ümit ediyoruz hem de Kütahya'nın hak ettiği hizmetleri alabilmesi, hak ettiği gelişmişlik noktasına gelebilmesi için bir ortak siyasi iradenin şekillenmesi lazım. Bu da pozitif bir rekabetle mümkün. CHP’nin gücünü arttırması, sadece sorunları değil, çözüme de katkı sağlayacak önerilerde bulunması ve kente olan ilgisini arttırması bizce çok önemli. Bu sürecin önemli kilometre taşlarından bir tanesi de şüphesiz yerel seçimler. Kütahya yerel seçimlerde bizim geçtiğimiz dönemde umduğumuz başarıyı elde edemediğimiz bir şehirdi. Kütahya'da büyükşehir olmadığı için merkez ilçe belediyesinin ve ilçelerin durumlarını ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Ancak daha önceki dönemlerde milletvekilliği de yapmış, daha sonra da önemli bir destekle belediye başkanı seçilmiş olan MHP’den arkadaşımızın zaman zaman siyasette metal yorgunluğu olarak da ifade edilen belli bir süredir kente, siyasete ilgisini kaybettiği, ortak akılla yönetme, imkanlarını kullanmadığı, borçlanma yetkisinin bile belediye meclisinde tartışılmadığı, belli süreçlerin yaşandığı ve kentte ciddi rahatsızlıkların ortaya çıktığı bir süreç yaşanıyor.

"KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZI ORTAK AKILLA BELİRLEDİK''

Biz Kütahya Belediye Başkan adayımızı hep birlikte ortak akılla, örgütümüzün tam mutabakatıyla, çok inanarak ve güvenerek belirledik. Ardından yapılan kısa vadeli ölçümlerde de Kütahya'da, siyasetteki amiyane terimle adayımız tuttu. Aday çok ciddi bir toplumsal destek görüyor. Bu konuda sizlerle birlikte ilerleyen süreçlerde çok yakın ilişkiler içinde olunabileceği, CHP’nin elindeki büyükşehir belediyelerinin ve özellikle yapmış olduğu belediyecilik hizmetleriyle ön plana çıkan belediye başkanlarının deneyimlerinin ortaklaştırılacağı bir sürecin içindeyiz. CHP, Yerel Yönetimlerde Eşgüdüm, Eğitim ve Denetim Birimi kurdu. Bu birimin genel koordinatörlüğüne halen daha Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Sayın Yılmaz Büyükerşen getirildi. Yerel seçimlerden sonra şöyle bir süreci takip etmek istiyoruz: Yeni seçilen belediye başkanlarımız, örneğin Kütahya belediye başkanımız seçildiği gün, CHP ondan Amerika'yı yeniden keşfetmeyi beklememesi gerekiyor. Kütahya ölçeğindeki illerdeki hazır projelerimiz, başarıya ulaşmış olan, bundan önceki projelerimizin hazır, nasıl yapılacağı, nasıl bir insan kaynağına ihtiyaç olduğu, nasıl bütçelendirileceği, bir dış kaynak ihtiyacı varsa iller başkasından, yurt dışından nasıl fonların bundan önceki belediyelerimiz tarafından alındığının paket olarak başarılı projelerin en basitinden, en komplikesine sayın başkanlarımıza bir sunum yapılacak.

"CHP’Lİ BELEDİYELERİN BAŞARILI PROJELERİNİN TEK TİPLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI OLACAK”

Ardından CHP’li belediyelerin başarılı projelerinde ortaklaştırma, bunların tek tipleştirilmesi, örneğin sosyal kartların verilmesi, son dönemlerde CHP'li belediyelerin çokça yaptığı düşük gelir seviyesindeki ailelere sosyal yardımların dijital kartlar üzerinden yapılması, esnafla şehrin bütünleştirilerek sosyal kartların içine yapılacak kırmızı et yardımının şehrin kasaplarından alınması, yapılacak sosyal yardımların şehrin esnafları tarafından kullanılması şeklinde çok başarılı uygulamalarımız var. Bunların tek tipleştirilmesiyle ilgili çalışmaları olacak Halk Kart üzerinden. Sayın Yılmaz Büyükerşen, Muğla Büyükşehir'in Belediye Başkanımız, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız, Çanakkale Belediye Başkanımızın içlerinde bulundukları ve deneyimleriyle yönlendirecekleri ama yapının içinde yerel yönetimler konusunda son derece eğitimli, yetkin, partimizin yurt dışında belediyelerine katkı sağlayan, kaynak bulan çok ciddi arkadaşlarımız var. Örneğin bir hafif raylı sistem meselesi gündeme geldiğinde, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyemizin (İBB) ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Hanım, Japonya'da 13 yıl boyunca hızlı trenlerin başındaki ve bütün dünyadaki raylı sistemler ve hızlı ulaşım araçları noktasında bütün dünyanın emeğine, birikimine, liyakatine saygı duyduğu, onun altında kaşesinin bulunduğu projelerin hızla kredilendirildiği çok başarılı Türk kadını. Japonya'da aldığı maaşın sekizde birine Ekrem Başkan'ın ekibinde İstanbul'da çalışıyor.

Kütahya Belediyesi'nin tüm bu birikimlerden yararlanabilmesi için elimizden gelen bütün katkıyı yapacağız. Kütahya'nın önemli sorunu, Ege'nin küçülen tek şehri olması. Bir kez bunu durdurmak gerekiyor. Yani kan kaybeden bir hastanın önce bunu durdurması, iyileştirilmesi, güçlendirilmesi, sonra sahaya çıkarılması lazım. İlk önce bu göç veren, umut olmayan şehir durumundan çıkmak gerekiyor. Dile gelecek konulardan birisi ara eleman problemi, yetişmiş eleman problemi. Hatta biz ona artık aranılan eleman problemi diyoruz. Kütahya'da bunun çok önemli bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Ulaşım noktasında konvansiyonel tren hatlarının durdurulmuş olması, dahil edileceği hızlı tren hubb’ının henüz hayata geçmemiş olması, Zafer Havalimanı'nın artık 20 uçak dolusu, uçuş garantisi verilmişken bir uçağı dolduramaz halde bulunması ve bu meselenin doğru yönetilemiyor olması, Kütahya'nın en önemli zenginliği baktığımızda her yönüyle dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olması gereken bu tarihi kentin, turizm master planından yoksun olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş durumdayız. Diğer yandan şeker fabrikasının özelleştirilme sürecindeki tutumumuzu, tavrımızı, uyarılarınızı biliyorsunuz ve bugün kota meselesinden dolayı şeker pancarıyla ilgili sorunların hepsinin farkındayız. Murat dağındaki, Kütahya'yı da doğrudan etkileyecek olan madencilik faaliyetlerine yönelik verilen mücadeledeki Kütahya sivil toplum örgütlerinin çok önemli bir direnişi yaşanmıştı. Oradaki başarı son derece önemliydi. Ancak Simav Tavşanlı arasında Örencik’te açılmaya çalışılan altın madeni, bunun açık ocak şeklinde çalışacak olması, İliç'teki gibi yığma liç usulüne göre ve üzerine siyanür damlatılarak altın elde edilmesiyle ilgili projenin su kaynakları ve Kütahya'nın doğrudan halk sağlığı üzerinde yaratacağı sıkıntıyla ilgili arkadaşlarımız beni bilgilendirdiler. O konuda bilgi sahibiyim. Kütahya 600 bine yaklaşan nüfusuyla yüzde 75’inin merkez ilçede yaşamasından dolayı merkez ilçenin yerel seçimler açısından önemini bir kat daha arttırmış durumda. O konuda da elimizden gelen gayretle çalışmak isteriz.”

CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya da ''13 ilçe, 15 belediye başkan adaylarımızı belirledik. Büyük bir heyecanla çalışmalarını sürdürüyorlar. Kütahya'da merkez ilçe dahil belediyeler kazanacağız. Bu dönemde 6 belediye meclis üyemiz, 1 il genel meclis üyemiz var. Bu dönem belediyeyi biz yöneteceğiz. Kütahya'yı halkçı belediyecilikle tanıştıracağız'' diye konuştu.

Kaynak: ANKA