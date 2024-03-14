Kürtlerin iradesine kayyum atamamış gibi... Erdoğan, CHP'ye Burcu Köksal'ın ifadeleri üzerinden yüklendi: Buram buram ırkçılık....

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı’daki mitinginde yine CHP’ye yüklendi.

CHP’nin Afyonkarahisar belediye başkan adayı Burcu Köksal’In DEM Partililere yönelik ayrımcı ifadelerini, Ağrı’da gündeme getiren Erdoğan, “CHP'li belediye başkan adaylarının buram buram ırkçılık, ayrımcılık kokan tüm söylemlerine seslerini çıkarmayanlar mı sizin hakkınızı savunacak?” ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Terör örgütünün bu ülkeyle ve insanıyla ilgili herhangi bir derdinin olmadığı ortaya çıktı. Sırtını örgüte dayayan, siyasi temsilciler de İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kurtarmanın peşindeler. Sizlerin iradesini tek parti faşizminin kalıntısı CHP'nin kifayetsiz muhteris yöneticilerine meze edenler mi Ağrı'ya hak ettiği hizmetleri getirecek? CHP'li belediye başkan adaylarının buram buram ırkçılık, ayrımcılık kokan tüm söylemlerine seslerini çıkarmayanlar mı sizin hakkınızı savunacak? Ağrı'yı ve bu bölgeyi arka bahçeleri olarak kabul edip Batı'ya şirin gözükmek için kendi ülkesine ihanet derecesine varan saldırılar yapanlar mı Ağrılı kardeşlerimin geleceğini inşa edecek.”

DEM Parti’ye de yüklenen Erdoğan, DEM Parti’nin ‘CHP’yi yedek lastik’ yaptığı iddiasını savundu. Erdoğan, “Şimdi yine birileri çıkmış tek parti faşizmini hortlatmak için can atan CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Dün silah zoruyla yaptıklarını bugün örtülü baskıyla, daha önemlisi tek parti faşistleriyle gizli saklı ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Öyle ki bu uğurda yasakların hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP'ye bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler” dedi.

AKP’LİLER BURCU KÖKSAL’IN İFADELERİNİ BROŞÜRE BASTI

Burcu Köksal’ın fotoğrafının olduğu bir broşür basıp Kürt seçmene seslenen AKP’liler, broşürde “Belediyelerin kapılarını Kürtlere kapatan Burcu Köksal yüzünden hiçbir şerefli Kürt, CHP’nin bu faşist zihniyetine oy vermeyecek” ifadelerine yer verdi.

AKP’lilerin bastırdığı broşüre cevap yine Kürt seçmenden gelirken, “Şerefimizi korumak size kalmadı” ifadeleri kullanıldı.

KÜRT SEÇMENİN İRADESİNE ATANAN KAYYUMLAR

Kürt seçmenin en çok oy verdiği HDP belediyelerine iki dönemdir kayyum atanıyordu.

BBC Türkçe'nin aktardığı bilgiye göre, 19 Ağustos 2019 tarihinde HDP’nin Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerine kayyum atandı.

O tarihten günümüze üç yılda HDP’nin kazandığı 65 belediyenin 48’ine İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum atandı.

31 Mart 2019 günü HDP; 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde belediyesi olmak üzere toplamda 65 belediyenin başkanlığını kazanmıştı.

Bununla beraber 1.230 belediye meclis üyesi ve 101 il genel meclis üyesi de HDP listelerinden seçildi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde güçlü bir aday profili ortaya çıkarmak için HDP 30 merkezde "Halk Delegasyonu ile Aday Belirleme Yöntemi” uygulanması kararını almış, yapılan halk yoklamasında; 534 belediye eş başkan aday adayı, delegasyona kendini tanıtıp oy istemişti.

10 binin üzerinde delegenin oyuyla 60 belediye eş başkan adayı belirlenmişti.

31 Mart seçimlerinden hemen sonra KHK’li oldukları gerekçesiyle 6 belediye eş başkanına mazbataları verilmedi, onların yerinme mazbatalar seçimi kaybeden AKP’li adaylara verildi.

YSK kararıyla mazbatası verilmeyen belediyeler şunlar:

Diyarbakır-Bağlar Belediye Eş Başkanı Zeyyat Ceylan,

Van-Çaldıran Belediye Eş Başkanı Leyla Atsak,

Van-Edremit Belediye Eş Başkanı Gülcan Kaçmaz Sağyiğit,

Van-Tuşba Belediye Eş Başkanı Yılmaz Berki,

Erzurum-Tekman Belediye Eş Başkanı Müzahit Karakuş,

Kars-Digor-Dağpınar Beldesi Belediye Eş Başkanı Abubekir Erkmen

Eş başkanlık sistemi belediyelerde yasal olmadığı için, oy pusulalarında adı geçen ve mazbata verilmeyen diğer 8 belediye eş başkanı da şunlar:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Hülya Alökmen Uyanık,

Diyarbakır-Yenişehir Belediyesi Eş Başkanı İbrahim Çiçek,

Diyarbakır-Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Necati Pirinççioğlu,

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Seher Kadiroğlu,

Mardin-Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanı Salih Kuday,

Mardin-Savur Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Yasin Kalkan,

Siirt Belediyesi Eş Başkanı Resul Kaçar,

Van-Erciş Belediyesi Eş Başkanı Mahmut Pala

YSK kararıyla, seçilmiş 45 belediye meclis üyesi, 3 il genel meclisi üyesinin de aralarında olduğu toplam 48 meclis üyesine de mazbataları verilmedi.