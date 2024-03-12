AKP'ye seçim kazanmak için her şey mubah: Burcu Köksal'ı broşüre basıp Kürt seçmene CHP karşıtı propaganda yaptılar

İMAMOĞLU: BİZ İNSAN AYIRT ETMEYİZ KARDEŞİM

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köksal'ın bu sözlerine, “Ben CHP’liyim ama bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Öyle ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç, şunlarla görüşürüz, ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" demişti.