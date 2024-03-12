AKP'ye seçim kazanmak için her şey mubah: Burcu Köksal'ı broşüre basıp Kürt seçmene CHP karşıtı propaganda yaptılar
DEM Parti'yi hedef sözleriyle gündeme gelen CHP'li Burcu Köksal'ın sözlerini propaganda haline getiren AKP, İstanbul'da “Belediyelerin kapılarını Kürtlere kapatan Burcu Köksal yüzünden hiçbir şerefli Kürt, CHP’nin bu faşist zihniyetine oy vermeyecek” yazılı broşür dağıttı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında DEM Parti'yi hedef almıştı.
Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullanmıştı.
İMAMOĞLU: BİZ İNSAN AYIRT ETMEYİZ KARDEŞİM
İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köksal'ın bu sözlerine, “Ben CHP’liyim ama bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Öyle ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç, şunlarla görüşürüz, ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" demişti.
ÖZEL: BİR KÜÇÜK SÜRÇÜ LİSAN OLDU
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köksal'ın bu sözleri üzerine "Demin Afyon’dan geldim ve Burcu Başkandan da selam getirdim. Bu sırada Afyon’da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu, ‘aman başkanım sen düzelt’ dedi. Afyon belediyesinin de Uşak belediyesinin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşak ve Afyonlulara açıktır” açıklamasını yapmıştı.
‘AFYONKARAHİSAR’I DEM’LİLERLE VE HÜDA PAR’LILARLA YÖNETMEYECEĞİM’
Köksal, daha sonrasında Suriyeli sığınmacıları da şehirden göndereceğini belirterek şunları söylemişti:
“AKP, ‘Mevcut işçileri çıkaracak, PKK’lıları işe alacak’ diyor. Ben ‘Emeklilere dört ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim’ diyorum, ‘Belediyeyi DEM’lilerle yönetecek’ diyorlar, ‘Rantsal dönüşüm değil, bedelsiz ev yapacağım’ diyorum. ‘Gizli kapılar ardında DEM’lilerle görüşüyor’ diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisar’ı DEM’lilerle ve HÜDA PAR’lılarla yönetmeyeceğim.”
ÖZDAĞ: KÖKSAL’A ZAFER PARTİSİ’NİN KAPILARI AÇIKTIR
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Köksal’a sahip çıkmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bölücüleri belediye yönetimine ortak etmeyi reddettiği için İmamoğlu tarafından CHP’den kovulan sayın CHP Afyon belediye başkan adayı Burcu Köksal’a Zafer Partisi’nin kapıları açıktır."
GERİ ADIM ATMIŞTI
Söylediği sözlere açıklık getiren Köksal, daha sonrasında ise “Genel başkanımızın söylediği Afyonkarahisar’ı tüm Afyonkarahisarlılarla birlikte yöneteceğiz. ‘Genel başkanla karşı karşıya geldi, yan yattı çamura battı’ gibi söylemleri de kabul etmiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
AKP KÖKSAL’I KULLANMAYA BAŞLADI
İBB’de Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum’un girdiği yarışta Köksal’ın bu sözlerini kullanan AKP’nin, karşı propaganda yapmaya başladığı görüldü.
Burcu Köksal’ın fotoğrafının olduğu bir broşür basıp Kürt seçmene seslenen AKP, broşürde “Belediyelerin kapılarını Kürtlere kapatan Burcu Köksal yüzünden hiçbir şerefli Kürt, CHP’nin bu faşist zihniyetine oy vermeyecek” cümlesini yazdı.
Broşüre tepki gösteren Ahmet Saymadı, “Dem Parti İstanbul’da 22 ilçede aday çıkarmadı, CHP adaylarını destekliyor. AKP’liler CHP’ye oy verilmesin diye broşür basmışlar, sokak sokak dağıtıyorlar. Şerefimizi korumak size kalmadı!” dedi.