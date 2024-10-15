Kulisleri Hareketlendiren Listeler... Hepsinde Bu 4 İsim Var

Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabine listesi olarak 3 ayrı liste dolaşıyor. Bu listelerin hepsinde farklı farklı isimler olmasına karşın, 4 bakanın ismi tüm listelerde bulunuyor.

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Kulisleri Hareketlendiren Listeler... Hepsinde Bu 4 İsim Var

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine’de değişiklik olabileceği mesajının ardından hareketlenen kulislerde üç ayrı liste dolaştığını yazdı.

Selvi, bakanlık için ismi geçenleri “Kulislerimin ne kadar sağlam olduğunu bilirsin. Bu kez Kabine’desin. Hayırlı olsun” diye arayanların bile olduğu AKP koridorlarında konuşulanları aktardığı yazısında, “Dünden itibaren ise Kabine listeleri dolaşmaya başladı. Şimdilik üç ayrı liste var. Kimi hızını alamamış Kabine’ye tek bir kadın bakan bile koymamış, ki AK Parti kabinelerinde her zaman bir kadın bakan olur. Kimi Cumhurbaşkanı Erdoğan haricinde ancak birkaç isme yer vermiş. Kabine’nin yüzde 80’ini değiştirmiş” diye aktardı.

Kulisleri Hareketlendiren Listeler... Hepsinde Bu 4 İsim Var - Resim : 1

Selvi o listelerdeki ortak dört ismin ise Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Murat Kurum olduğunu yazdı.

Selvi, “Kulislerde dolaşan listeler doğru değil. Bu iş bakan toto ile değil Erdoğan’ın tercihi ile oluyor” notunu düştü.

Kulisleri Hareketlendiren Listeler... Hepsinde Bu 4 İsim Var - Resim : 2

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Kaynak: Hürriyet

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Recep Tayyip Erdoğan Kabine
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