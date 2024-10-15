Cevdet Yılmaz'dan Millilere Tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzlanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı kutladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Bizim Çocuklar. İzlanda’yı 4-2 yenerek Uluslar B ligi 4. grupta liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA