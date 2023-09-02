Kulis: Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara 'aktaramıyorsunuz' sitemi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki ilçe başkanlarıyla yaptığı buluşmada sitem dolu mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, "Söylediklerimi sahaya aktaramıyorsunuz" dedi.

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Kulis: Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara 'aktaramıyorsunuz' sitemi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki ilçe başkanlarıyla yaptığı buluşmada genel seçimlerden örnekler göstererek sitem etti.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu toplantıda başkanlara, genel seçimlerde konuşmalarının halka yeterince anlatılamadığını söyleyerek, "Okuma kültürünü partide oturtmamız lazım. Kendi bastığımız kitapçıkları okumuyorsunuz. Partinin tarihini de iyi bilmemiz lazım. Eski dönemlerine hâkim olmamız lazım. Bir milletvekili çıkıp ‘CHP şu tarihte cami yıktı’ dediğinde o dönemi doğru anlatamadığınız için bu gibi şeyler üstümüze kalıyor. Halbuki böyle şeyler hiç yaşanmadı" dediği öğrenildi.

"İNSANLAR DUYMUYOR"

Kılıçdaroğlu’nun, "Grup toplantılarında söylediklerim sahada tekrarlanmıyor, insanlar duymuyor. Böyle olunca da biz yapacağımızı anlatamamış oluyoruz. Sahada tekseslilik sağlanamıyor" eleştirisini getirdiği belirtildi.

"BİRE BİR GÖRÜŞÜN"

Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimler için ise, örgüte, "Kişiye dokunmadan yapılan siyasetin anlamı olmuyor. Bire bir görüşerek insanları kazanın" vurgusunu yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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