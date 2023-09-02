Mehmet Şimşek'in faiz politikası ile ilgili dikkat çeken iddia: 'Bazı AKP'li yöneticiler...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in faiz politikasıyla ilgili bazı AKP'li yöneticilerin kaygılı olduğu iddia edildi.

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Mehmet Şimşek'in faiz politikası ile ilgili dikkat çeken iddia: 'Bazı AKP'li yöneticiler...'

AKP’nin yeni ekonomi yönteminin parti içinde kaygılara neden olduğu belirtildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; faizlerin artmasıyla birlikte gelecek süreçte “yatırımların durmasından endişelenen” bazı yöneticilerin, “Faizler artınca yatırımcı risk almak istemeyebilir. Paralarını faizle değerlendirerek risksiz yatırıma yönelebilir. Böyle yatırımcılar da bir işyerinde işçi çalıştırmak yerine işçi çıkarmayı ve kârını artırmayı hedefleyebilir. Böyle olduğunda işsizlik artar. İşsizlik özellikle büyükşehirlerde büyük bir sorun haline dönüşebilir” görüşünde olduğu iddia edildi.

AKP'li yöneticilerin bu kaygılarını Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’e de ilettiği, Şimşek’in ise “Sıkı tedbirler alıyoruz. Uyguladığımız politikanın sonuçlarını yakın zamanda görürüz, olumlu sonuçlar alacağız” diyerek “mevcut faiz politikasından yana tavrının altını çizdiği” belirtiliyor.

BÜYÜKŞEHİR KAYGISI

AKP'li kaynaklar, özellikle büyükşehirlerde en büyük sorunun “ekonomi” olduğunu söylerken, bahsettikleri işsizliğin baş göstermesi halinde bunun büyükşehirlerdeki seçimleri yakından etkileyeceğini vurguluyor.

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