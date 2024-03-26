Kulis: Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için AKP'nin tartıştığı formül

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "AKP’lilerin, Erdoğan’ın yeniden seçilmesine olanak sağlama hesaplarını" yazdı.

Kulis: Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için AKP'nin tartıştığı formül

AKP'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasa gereği üçüncü defa aday olabilmesinin yolunun açılması için, seçim kararının Meclis tarafından alınmasına dair senaryolar tartışılıyor.

"Erdoğan’ın yeniden adaylığının yolunun açılması için partide tartışılan formüle göre, 2028 Mayıs ayında yapılması gereken seçimlerden bir yıl önce TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararı alınması için teklif verilecek." kulis bilgisini aktaran Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Anayasa’ya göre TBMM’nin seçim kararı alabilmesi için 360 milletvekilinin desteği gerektiğinden “kimlerden destek alınabilir” sohbetleri yapılıyor. Cumhur İttifakı’nın sandalye sayısı bu kararın alınmasına yetmiyor. Ancak, parti kurmayları, “Seçimlerin yenilenmesi gündeme gelirse muhalefetin de destek vereceğini düşünüyoruz. Seçimden kaçamazlar” yorumunu yapıyorlar.

Partililer, seçimlerin yenilenmesi kararının alınması için TBMM’ye MHP ile birlikte ortak bir teklif sunabileceklerini dile getiriyorlar. Muhalefet, bugünden bu topa girmiyor. Mevcut duruma göre, AKP ve MHP’nin toplam sandalye sayısı 313. İYİ Parti’nin destek vermesi durumunda bu sayı 351’e ulaşıyor. HÜDA-PAR’ın 4, YRP’nin 4 sandalyesi bulunuyor. Bu partilerin de ortak hareket etmesi durumunda sayı 359 oluyor. Bazı bağımsız milletvekillerinin de desteği ile TBMM’nin erken seçim kararı almasının önü kıl payı açılabilir. Yapılan hesaplar şimdilik böyle…

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