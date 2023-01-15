Kulis: Altılı masanın adayını Karamollaoğlu açıklayabilir

Kulislerde konuşulanlara göre, altılı masanın ortak adayı, Saadet Partisi’ndeki toplantı sonrası tüm liderlerin yer alacağı bir basın toplantısı ile ev sahibi Temel Karamollaoğlu tarafından açıklanabilir.

Kulis: Altılı masanın adayını Karamollaoğlu açıklayabilir

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan kulis bilgisine göre, Altılı Masa çalışmalarında sona gelindi. İYİ Parti’nin ev sahipliğinde 26 Ocak’ta yapılacak toplantıda “Geçiş Sürecinin Yol Haritası” ve “Hükümet Programı” için nokta konulacak.

Liderlerin ortak yönetimde nasıl yer alacaklarını da içerecek çalışma 30 Ocak’ta bir lansman ile kamuoyu ile paylaşılacak. İktidardan muhalefete merakla beklenen “Ortak Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusunun ise Altılı Masa’nın Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak toplantısında karara bağlanması bekleniyor.

Altılı Masa’da yer alan partilerin temsilcilerine göre şubat ayının başı ya da ortasında yapılacak bu toplantıda ortak aday kararı alındığında, bu adayın nasıl açıklanacağı ile ilgili de görüşler dile getirilmeye başlandı.

Ortak adayın karar alındıktan sonra yüksek katılımlı büyük bir toplantı ile açıklanabileceğini söyleyenlerin yanı sıra Saadet Partisi’ndeki toplantı sonrası tüm liderlerin yer alacağı bir basın toplantısı ile ev sahibi Temel Karamollaoğlu tarafından da açıklanabileceği ifade ediliyor.

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