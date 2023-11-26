Kulis: AKP'nin İstanbul adaylığı için yarış iki isim arasında olacak

Kulislerde konuşulanlara göre AKP'nin İstanbul adaylığı için düşündüğü isimler Ali Yerlikaya ve Murat Kurum. İki ismin dışındaki kişilerin sürpriz olacağı ifade ediliyor.

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Kulis: AKP'nin İstanbul adaylığı için yarış iki isim arasında olacak

AKP'de gözler belediye başkan adaylarının belirlenmesindeki önemli kriterlerden biri olan temayül yoklamasına çevrildi. Yaklaşık 150 bin partilinin online oy kullanacağı seçim bugün yapılıyor. Temayül yoklaması tüm il ve ilçeler için yapılacak ama en çok merak edilen İstanbul adayları olacak.

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan bilgiye göre, partililer ne diyecek bilinmez ama birçok adayın konuşulduğu kentte son günlerde konuşulan isimler ikiye indi. Yarışın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile eski Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı, İstanbul Milletvekili Murat Kurum arasında olduğu belirtiliyor.

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Yerlikaya’nın aday yapılması gerektiğini söyleyenler, “İstanbul’u mutlaka almalıyız, diyorsak hata yapma lüksümüz yok. Ali Yerlikaya İstanbul’u iyi biliyor. Bize oy vermeyen seçmen açısından da kamuoyu algısı çok iyi, karşılığı var. İcraat, hizmet odaklı kampanya açısından da avantajlı bir isim” diyor.

Eski Bakan Murat Kurum’un aday olması gerektiğini savunanlar ise Kurum’un Karadenizli, genç ve icradan gelmiş bir siyasetçi olmasının avantajlarına dikkat çekiyor.

Hatta Kurum’un İstanbul’da yaptığı çalışmalara dikkat çekenler, “Bakana git, çalış denilmiş, bir hazırlık yapıldığı ortada” diyor. Siyaset her zaman sürprizlere açık ancak bu iki ismin dışında birinin adaylığı şu anda 'sürpriz' olarak görülüyor.

AKP’de aday belirleme sürecinde temayül yoklamasının yanı sıra anketler de etkili olacak. Adayın önümüzdeki iki hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

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Ali Yerlikaya Murat Kurum İstanbul AKP
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