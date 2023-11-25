Kemal Özkiraz'dan İYİ Parti iddiası: 'Anketlerde yüksek göstermem için bana para teklif ettiler'

İYİ Parti'de istifalar ve iddialar havalarda uçuşuyor. Bir çok kritik ismin istifa etmesinin yanı sıra İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır öne sürdüğü iddialar da İYİ Parti'deki krizi büyütüyor.

ANKET İDDİASI

İYİ Parti'de sular durulmazken; Avrasya Araştırma Eski Başkanı Kemal Özkiraz çok konuşulacak bir iddiayı öne sürdü.

Özkiraz, siyasi partilerin anket şirketlerine elden, kayıt dışı para verilerek ısmarlama anketler yapıldığını söyledi.

"İYİ PARTİ BANA PARA TEKLİF ETTİ"

Kendisine de İYİ Parti’den daha önce böyle bir teklif geldiğini belirten Özkiraz şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti bana böyle bir teklif yapmıştı. Hem de Ümit Dikbayır yapmıştı, Meral Akşener’in selamıyla. Ben bunu o dönem kabul etmedim hatta WhatsApp mesajıyla reddetmeyi tercih ettim ki, yarın benim anketlerimde istemedikleri sonuçlar çıkarsa ‘Kemal Özkiraz bizden para istedi’ diyemesinler diye.

"KILIÇDAROĞLU’NUN KAZANABİLECEK ADAY GÖZÜKMEMESİNİ İSTEDİLER"

Ümit Dikbayır beni Sakarya’da yemeğe davet ederek çok da yüksek bir miktar aylık ödeme yapılacağını söyleyerek anketlerde İYİ Parti’nin yüksek çıkartılmasını hatta ana muhalefet partisi gibi gözükmesini istedi. İttifak açısından asıl problem şuydu ki birinci istekleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun asla kazanabilecek bir oy oranında gözükmemesiydi."

"KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMAMA İZİN VERMEDİ"

Özkiraz yaşanan olayın ardından CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak Kılıçdaroğlu'nun söz konusu teklifin açıklanmasına izin vermediğini de iddia etti.

Özkiraz, "Ben o gün bunu Kemal Kılıçdaroğlu’na anlattım, ekran görüntüsünü gösterdim. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bunu açıklamak için defalarca izin istememe rağmen ittifakın ruhuna zeval gelmemesi için izin vermedi, ben de açıklamadım" ifadelerini kullandı.

"ÇIRAY'IN PARTİ İLE ARASI AÇILDI"

Özkiraz, durumu o dönem İYİ Parti’li olan Aytun Çıray’a da aktardığını ve buna karşı çıktığı için partiyle arasının açılmaya başladığını belirtti.