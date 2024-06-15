Kulis: AKP'nin içinde MHP'ye karşı olan isimler var; Bahçeli hepsini biliyor

Bahçeli’nin; AKP içinde Cumhur İttifakı’ndan "gayrimemnun" ve "suyu bulandıranların" olduğuna yönelik sözleri, AKP'de gündeme oturdu

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Kulis: AKP'nin içinde MHP'ye karşı olan isimler var; Bahçeli hepsini biliyor

AKP içinde Gezi tutuklusu iş insanı Osman Kavala’nın "serbest bırakılması için bazı hukuki adımların atılabileceği ancak MHP’nin buna geçit vermeyeceği" yönündeki tartışmaların artması, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli cephesinde "Bardağı taşıran damla" olarak değerlendiriliyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Bahçeli’nin son açıklamasındaki "Suyu bulandıran" AKP'lilerden kastettiği kesimin de, MHP ile yol yüründüğü sürece "yeniden reform gündemine dönülmesinin mümkün olmadığını dile getirenler" olduğu belirtiliyor.

2019 yerel seçimlerinden bu yana, MHP ile olan ortaklık sebebiyle AKP'nin ‘hak ve özgürlükler konusunda adım atamadığı, güvenlikçi politikalar izlediğine’ yönelik görüşler dile getiriliyordu. Parti yönetiminin, son seçimlerden sonrasında milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantılarında da MHP ile kurulan iş birliği sebebiyle AKP'de Kürtlerden ve Alevilerden uzaklaştığı, "partinin en önemli unsurları olan yenilikçi ve reformist özelliklerinin kalmadığına" yönelik eleştiriler gündeme getirilmişti.

AKP'de ayrıca, Gezi tutuklusu iş insanı Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın hapiste olması sebebiyle "Türkiye’nin Avrupa’da zor durumda kaldığına ve hukuka güvenin olmamasından dolayı yabancı sermayenin de gelmediğine yönelik" tespitler yapılıyordu. Kamuoyu önünde olmasa da, parti içinde Kavala’nın serbest bırakılması için bazı hukuki adımların atılabileceği, ancak MHP’nin buna geçit vermeyeceği yönündeki tartışmaların artması Bahçeli cephesinde ‘Bardağı taşıran damla’ olarak değerlendiriliyor. Bahçeli’nin son açıklamasındaki ‘Suyu bulandıran AK Partililerden’ kastettiği kesimin de, MHP ile yol yüründüğü sürece ‘yeniden reform gündemine dönülmesinin’ mümkün olmadığını dile getirenler olduğu belirtiliyor.

BAHÇELİ O İSİMLERİ BİLİYOR

AKP yöneticilerine göre, parti içinde MHP ile iş birliğine soğuk bakanların sayısı 10 kişiyi geçmiyor. Hatta bu isimlerin kimler olduğunun Bahçeli tarafından da bilindiğini düşündüklerini kaydeden AKP kaynakları “Hem bizim içimizde MHP’ye itiraz edenlerin, hem de dışarda bu ittifaka karşı olanların bilmedikleri bir şey var ki, o da Cumhur İttifakı’nın salt bir seçim iş birliği olmadığıdır. Bu ittifak, gündelik siyasi tartışmalara kurban edilmeyecek kadar derin bir ittifaktır. Pazarlıklar üzerine kurulan bir ittifak değildir” görüşünü dile getiriyor.

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