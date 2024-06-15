Eşi darbe girişiminde öldürülmüştü: Nihal Olçok’tan Devlet Bahçeli’ye dikkat çeken çağrı

Erdoğan’ın eski danışmanının eşi Nihal Olçok, “MHP’den AKP’ye sitem: Biz Erol Olçok ve oğlunun öldürülmesinin üzerine böyle gittik mi” şeklindeki tweet’i alıntılayıp Devlet Bahçeli’den görüşme istedi.

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Eşi darbe girişiminde öldürülmüştü: Nihal Olçok’tan Devlet Bahçeli’ye dikkat çeken çağrı

Ankara’da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, uzun süredir hukuk mücadelesi veriyor. Eşinin ölümünden MHP’li isimlerin sorumlu olduğunu belirten Ateş, sık sık siyasi isimlerle görüşmeler yapıyor. Ateş AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra 15 Temmuz 2016’daki Darbe Girişimi sırasında eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok’tan dikkat çeken bir mesaj geldi. Nihal Olçok, eşi ve oğlunun öldürüldüğü gün birilerinin yönlendirilmesiyle Boğaziçi Köprüsü’ne gittiklerini ve bunun şüpheli bir durum olduğunu düşünüyor.

“MHP’den AKP’ye sitem: Biz Erol Olçok ve oğlunun öldürülmesinin üzerine böyle gittik mi” şeklindeki tweet’i alıntılayan Olçok, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslendi.
Bahçeli’nin son grup toplantısında elinde tuttuğu dosyaya ve “Allah bana yeter” yazılı yüzüğe dikkat çeken Olçok, “Sayın genel başkan Devlet Bahçeli, kabul ederseniz bayramda bir acı kahvenizi içmeye gelmek isterim. Belki birazda acıları konuşuruz. Hakikati, hakikatli bir biçimde. Nasip… Ben yüzükten değil ama o elinizle tuttuğunuz dosyadan ümitliyim” diye yazdı.

Eşi darbe girişiminde öldürülmüştü: Nihal Olçok’tan Devlet Bahçeli’ye dikkat çeken çağrı - Resim : 1

ERDOĞAN’A SESLENMİŞTİ

Olçok, Ayşe Ateş ile yapılan görüşmeden sonra Erdoğan’a da seslenmişti. Erdoğan’ın danışmanı olan eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşan Nihal Olçok, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sayın Recep Tayyip Erdoğan ben de bu fotoğraftaki iki kişinin katillerini arıyorum. Hala! Ayrıca Ayşe Ateş hanımefendi ile görüşmenize çok mutlu oldum. Yarının sahibi Allah’tır diyorum.”

Nihal Olçok’tan Erdoğan’a çağrı: Katilleri arıyorumNihal Olçok’tan Erdoğan’a çağrı: Katilleri arıyorumSiyaset


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