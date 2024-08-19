'Koruma Ordusu Tahsisi' İddiasında Sinan Ateş Ayrıntısı: Murat Bakan'dan Levent Gültekin'e Cevap

Gazeteci Levent Gültekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan’ın İçişleri Bakanlığı’na başvuru yaparak ‘koruma ordusu’ talep ettiğini söyledi. Gerçek Gündem’e konuşan Bakan, bakanlığa başvuru yapmadığını, valilik üzerinden yakın koruma talep ettiğini açıkladı. Bakan ayrıca gelen tehditlerin Sinan Ateş cinayeti sonrası arttığına ve başvuru yaptığına dikkat çekti.

Altan Sancar Altan Sancar
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'Koruma Ordusu Tahsisi' İddiasında Sinan Ateş Ayrıntısı: Murat Bakan'dan Levent Gültekin'e Cevap

ALTAN SANCAR

Levent Gültekin, CHP’nin İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan’ın İçişleri Bakanlığı’na başvuru yaptığını ve koruma ordusu talep ettiği iddia etti.

Gültekin, “CHP’de Gölge İçişleri Bakanı Murat Bakan var. İçişleri Bakanlığı’na, ‘Ben Gölge İçişleri Bakanıyım, bana koruma ordusu tahsis edin’ diye başvuruda bulunmuş. Bunu İzmir’de kendisi anlatıyor. Evcilik oynuyor bunların hepsi. Genel Başkancılık, siyasetçilik oynuyor” ifadelerini kullandı.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ SONRASI TEHDİT

Murat Bakan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Gerçek Gündem’e konuşan Bakan, başvuruyu bakanlığa değil, valiliğe yaptığını söyledi.

Sinan Ateş cinayeti sonrası ciddi biçimde tehditler aldığını dile getiren Bakan, “Devlette görevli bir istihbaratçı bizzat tehdidin ciddi boyutta olduğunu iletti. Ben de emniyetten arkadaşlara sordum, bir özel koruma edinmek istediğimi söyledim. Arkadaşlar ise bunun valilik tarafından görevlendirilecek yakın koruma olmasının iyi olacağını söyledi ve başvuru yaptım. Henüz yanıt da alamadım” dedi.

Yaptığı açıklamalar ile sık sık tepki çeken İmam Halil Konakçı’nın yakın korumaları olduğunu hatırlatan Bakan, şunları kaydetti:

“Ben CHP’de gölge bakanım ve alanım doğrudan iç güvenliğe dair meseleler. Gündeme getirdiğim konular nedeni ile uzun zamandır tehditler alıyorum. Emniyet ve jandarma içindeki tarikat yapılanmaları ile mücadele etmeye çabalıyorum. Kendisine Devlet Fedaileri diye bir şey çıkarmışlar, sürekli tehdit ediyor. Birilerini rahatsız edecek konuları gündeme getiriyorum. Çok sayıda suç duyurusu var, ama bu defa Sinan Ateş cinayeti sonrası ciddiye alınması gerektiği belirtilen yerden gelince başvuruyu yaptık. Bir kez daha altını çiziyorum ne koruma ordusu istedim ne de bakanlığa başvuruda bulundum. Valiliğe bir yakın koruma için başvuru yaptım.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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