Vize Krizine Yeşil Pasaport 'Çözümü': 800 Bin Kişi Listede

Gazeteciler, eczacılar, bekçiler ve muhtarlara kadar kadar birçok meslek dalının talep ettiği yeşil pasaportun kapsamı genişletilebilir. Meclis’te konuyla ilgili kanun teklifi sayısı 19’a yükselirken, teklifin kabul edilmesi halinde eş ve çocuklarla birlikte en az 800 bin kişi daha yeşil pasaportlu olacak.

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Vize Krizine Yeşil Pasaport 'Çözümü': 800 Bin Kişi Listede

Türkiye'nin son yıllarda uluslararası platformlarda ciddi itibar kaybı yaşaması nedeniyle Türk vatandaşları vize almakta büyük sorun yaşıyor. Bu durum yeşil pasaporta olan talebin de artmasına yol açtı. Birçok parti de bu talebi Meclis'e taşıdı.

CHP-MHP-DP-DEVA-YRP ve İYİ Parti tarafından hazırlanan yasa teklifleri ile eczacılar, gazeteciler, TIR şoförleri, belde belediye başkanları, serbest muhasebeciler, tüm hakim-savcılar, engelli memurlar, bekçiler, muhtarlar, gardiyanlar, özel sektördeki doktorlar, tiyatro sanatçıları, öğretim üyeleri, TBMM danışmanları ile sendika yöneticilerine de yeşil pasaport verilmesi istendi.

KABUL EDİLİRSE 800 BİN KİŞİ DAHA ALACAK

Sözcü’de yer alan habere göre, tekliflerin kabul edilmesi durumunda eş ve çocuklarla birlikte en az 800 bin kişi daha yeşil pasaport alacak.

Halen 1 milyon 200 bin kişide yeşil pasaport var. Türkiye’de 50 bin muhtar, 29 bin bekçi, 68 bin infaz koruma memuru (gardiyan), 3 bin sendika yöneticisi, 15 yıl kıdemi olan basın kartlı 3 bin gazeteci, 18 bin eczacı ile 16 bin hakim-savcı bulunuyor.

YEŞİL PASAPORT İSTEYEN MESLEK GRUPLARI

TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülmeyi bekleyen yasa teklifleri ile şu meslek gruplarına da yeşil pasaport verilmesi isteniyor:

- Derecelerine bakılmaksızın tüm hakim ve savcılar.

- Özel sektörde çalışan tiyatro sanatçıları.

- Adalet Bakanlığı infaz koruma memurları.

- Çarşı ve mahalle bekçileri.

- 20 yıldır ticaret yapan olmayan iş insanları.

- 10 yıldır uluslararası nakliye işi yapan TIR şoförleri.

- 10 yıl kıdemli üniversite öğretim üyeleri.

- Belde Belediye Başkanları

- 15 yıl kıdemli eczacılar.

- TBMM ve Büyükşehir Belediye danışmanları.

- İl ve İlçelerde görev yapmış eski belediye başkanları.

- Türkiye çapında örgütlü sendika yönetim kurulu üyeleri.

- Yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeciler.

- 15 yıl kıdemli basın kartı sahibi gazeteciler.

- 15 yıl kıdemli özel sektör doktorları.

- Köy ve mahalle muhtarları.

- Yüzde 40 engelli ve 10 yıl kıdemi olan devlet memurları.

- TMMOB’ye bağlı 15 yıl kıdemi olan mühendis ve mimarlar

- Malül ve muharip gaziler

Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ise Avrupa ülkelerinin yeşil pasaporta da vize koyacağından endişe duyup yeni taleplere sıcak bakmıyor.

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