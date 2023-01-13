KKTC Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın kadınlara yönelik sözlerine Sol Gençlik'ten tepki

Türkiye’den KKTC Din İşleri Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine bağlı Hala Sultan Aile ve Gençlik Merkezi (HAGEM) tarafından düzenlenen Aile Okulu Seminerleri kapsamında kadınların katılımına özel olarak düzenlenen “İslâm’da evliliğin eşlere tanıdığı hak ve yüklediği sorumluluklar” başlıklı toplantıda sarf ettiği sözler günlerde Kıbrıs’ın gündeminde tartışılıyor.

Mağusa’da düzenlenen ve İslam’a göre ‘makbul eş’in anlatıldığı toplantıdan fotoğraflarda küçük yaştaki kız çocuklarının da seminere getirildiği görülüyor. Ünsal’ın etkinlikte kadınlara evlenme ve çocuk yapma telkininde bulunduğu belirtildi, "Kocanızın yatak davetine icabet etmek zorundasınız" dediği iddia edildi. Toplantıda ayrıca Ünsal’ın toplumsal cinsiyet eşitliğini yok sayan söylemlerde bulunduğu belirtildi, bu cümleler tek tek yayımlandı.

Konuya ilişkin Sol Gençlik'ten tepki gelirken, yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"AKP tarafından atanmış Din Tüccarlığı Başkanı öyle kendini bilmez bir hal içerisine girmiş ki özgür ve çağdaş kadınlarımız ve çocuklarımıza makbul eş ve görevlerini anlatacak kadar ileriye gitmiştir. Bilinmelidir ki din ve inanç özgürlüğü herkesin olduğu kadar insan ve yaşam hakkı kadınlarındır, çocuklarındır. Bu bağnaz zihniyeti, bu egemen yönetme aracı olan gerici yapıların kökünü kurutacağız. Tarikatların, cemaatlerin, apartman katlarında din adı altında çocuk istismarlarının ve Din İşleri’nin kökünü biz gençler olarak kazıyacağız. Yaşasın kadın hakkı, yaşasın çocuk hakkı, yaşasın özgürlük."

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal neler söylemişti?

Kaynak: Gerçek Gündem