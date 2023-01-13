Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'af' açıklaması: Gündemimizde olduğu doğrudur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından af tartışmaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, 6 ay sonrasını işaret ederek “Geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak.”