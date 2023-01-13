Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'af' açıklaması: Gündemimizde olduğu doğrudur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, af tartışmaları üzerine 6 ay sonrasını işaret etti ve “Geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'af' açıklaması: Gündemimizde olduğu doğrudur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından af tartışmaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, 6 ay sonrasını işaret ederek “Geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak.”

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu
TKP Genel Sekreteri Okuyan: 'Aday çıkarırsak, profili bugünkü siyasetçilerden çok farklı olacaktır' Siyaset 13 Ocak 2023 13:25
CHP'li Bülbül: Vatandaşın bankalara olan borcunda 555 milyar liralık artış yaşandı Siyaset 13 Ocak 2023 12:42
Soylu'nun İBB'yi terörle suçladığı dava Siyaset 13 Ocak 2023 12:32
Ali Babacan'dan adaylık çıkışı: Mutabık kalınırsa rahat seçilirim, en iyi şekilde yönetirim Siyaset 13 Ocak 2023 11:49
ÇOK OKUNANLAR
Akit'ten tazminatsız kovulan Mehmet Özmen, ifşalara başladı: Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi Akit'ten tazminatsız kovulan Mehmet Özmen, ifşalara başladı: Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
Beklenen haber geldi: Kar yağışı için tarih verildi! Beklenen haber geldi: Kar yağışı için tarih verildi!
Cüneyt Arkın'ın el yazısı ile yazdığı vasiyeti ortaya çıktı: Evlatlar miras için birbirine düştü Cüneyt Arkın'ın el yazısı ile yazdığı vasiyeti ortaya çıktı: Evlatlar miras için birbirine düştü
AKP'li isim canlı yayında Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: Duyanları şaşırtan sonuç Canlı yayında Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: Duyanları şaşırtan sonuç
Çifte cinayette kan donduran detaylar: Hakime sorduğu soru pes dedirtti Çifte cinayette kan donduran detaylar: Hakime sorduğu soru pes dedirtti