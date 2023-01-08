Kılıçdaroğlu'nun ülkesine uğurlayacağı Suriyelilerin İl Göç İdaresi'ne götürüldüğü ortaya çıktı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla ülkelerine uğurlanmaları planlanan Suriyelilerin, program öncesinde evlerinden alınarak İstanbul İl Göç İdaresi’ne götürülmesi tepki çekti.

Kılıçdaroğlu'nun ülkesine uğurlayacağı Suriyelilerin İl Göç İdaresi'ne götürüldüğü ortaya çıktı

İstanbul'da Esenyurt Belediyesi’nin ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilere yönelik ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi kapsamındaki çalışmaları devam ediyor. Suriyeli bir grubun ülkelerine uğurlanması için bugün belediyenin eski başkanlık binası önünde program düzenlendi. Ancak Suriyelilerin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yapılması planlanan uğurlama öncesinde, evlerinden alınarak İl Göç İdaresi’ne götürüldüğü öğrenildi.

Konu hakkında bilgi veren Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal, yaklaşık 3 yıldır belediye olarak Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri kapsamında çalışmalar yürüttüklerini söyledi. “Bugün de önceden günü belirlenmiş, 36 tane Suriyeli vatandaşımızın da dönmesi konusunda yardımcı olacaktık” diyen Bal, şöyle konuştu:

“Bu sabah saat 07:00 gibi, Suriyeli vatandaşlarımızın İlçe Göç İdaresi ve Emniyet mensupları ile birlikte adreslerinden alınarak İlçe Göç İdaresi’ne götürülmesi ve oradan da ülkelerine Emniyet ya da İlçe Göç İdaresi’nin göndereceğinin bilgisi personelimize verilmiştir. Neden böyle bir karar alındı, açıkçası buna da anlam veremiyoruz. Belediye olarak, 3 yıldır biz bu projeye destek oluyorduk. Bizden önce de 2018 yılında da gönüllü dönüş projesi vardı, biz bunu devam ettiriyorduk. Şimdiye kadar toplam 8 bine yakın Suriyeli misafirlerimizin gönderimi sağlandı. 4 bine yakını, memleketlerine gitmeleri için bizim gönderimini sağladığımız sayı.

Bunun bir tek sebebi olacağını düşünüyoruz. Günü daha önceden belirlenmesine rağmen, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün bu kafileye, onların uğurlamasına katılacağı bilgisi olduktan sonra olduğunu düşünüyoruz. Başka da bir anlam yüklemek istemiyorum. Bu konuyla alakalı belediye başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün bu konuyla alakalı bir açıklama yağacağını da tahmin ediyorum.”

 
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