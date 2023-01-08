'Altılı Masa'daki liderlerin geçiş döneminde alacakları pozisyon netleşti'

Gazeteci Sedat Bozkurt, Altılı Masa'da yer alan liderlerin geçiş döneminde alacakları pozisyonun netleştiğini söyledi: "Genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar."

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'Altılı Masa'daki liderlerin geçiş döneminde alacakları pozisyon netleşti'

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birlikte çalıştığı Altılı Masa, seçimlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 

Masa'nın son toplantısında detaylı bir 'derleme toparlama' çalışmasını yaptığını dile getiren gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında 'geçiş dönemi yürütme modelinde teknik sıkıntıların aşılmış gibi göründüğünü' dile getirdi. 

Bozkurt, "Seçim beyannamesi ya da hükümet programı olarak adlandırılacak temel politikalarla beraber, yürütme modelinin açıklanmasına karar verilmiş" bilgisini verdiği yazısında şunları kaydetti:

'CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAKLAR'

"26 Ocak’ta son rötuşlar yapıldıktan sonra, 30 Ocak’ta 2 ayrı metin kamuoyu ile paylaşılacak. Buradaki en önemli mesele genel başkanların geçiş döneminde alacakları pozisyon. Bu konu artık netleşti. Bu netleşme cumhurbaşkanı adayını da bir adım ileriye taşıyor. Genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar.

Bu da Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığa bir adım daha yaklaştığı anlamını çıkarmamıza neden oluyor. Buradaki yürütme modeli, Anayasayı da çok zorlamadan, eskinin 'bakanlar kurulu' kararlarını alabilecek bir mekanizmayı oluşturmak. Yani kolektif bir karar alma sistemi öngörülüyor.

'MİLLETVEKİLLERİ LİSTELERİNDE YER ALACAKLAR, GEREKİRSE İSTİFA EDEREK YÜRÜTME İÇİNDE GÖREV ÜSTLENECEKLER'

İktidarın dile getirdiği gibi bir 'vesayet' yaratması mümkün değil. Burada seçmenin kafasını karıştırmamak için seçenekler çok ön plana çıkarılmayacak. Genel başkanlar milletvekili listelerinde yer alacak ve gerekirse, TBMM aritmetiğine de bakılarak istifa ederek yürütme içinde görev üstlenecekler. Ama genel başkanlar seçmenin karşısına cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak çıkacaklar, sade bir milletvekili adayı olarak değil. Sonrası TBMM’deki sayısal çoğunluğa bağlı olacak."

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