Kılıçdaroğlu'nun çekilmesine engel olan İmambakır Üküş'den yeni açıklama

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nda ilk turu Özgür Özel'in gerisinde bitiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesi çekilme kararı almayı düşündüğünü teyit eden bir video yayınlanmış videoda Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak bilinen gazeteci İmambakır Üküş'ün "Çekilemezsiniz" diyerek Kılıçdaroğlu'na bağırdığı görülmüştü.

ÜKÜŞ'TEN YENİ AÇIKLAMA

Eleştirilerin hedefindeki Üküş sosyal medya paylaşımının ardından 10haber'den Caner Akpınar'a konuştu.

Üküş, CHP’lilerin sosyal medyada yazdığı “İmambakır Üküş kim, CHP yöneticisi mi, Kılıçdaroğlu’nun danışmanı mı? Ne işi var orada?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Ben devrimci bir siyasi çizgiden gelen, siyasi aktivist bir tavrı olan insanım. Ben Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması için sorumluluk aldım, gereğini yaptım. İlçe ve il kongrelerinde dolaşıp Kemal Bey’i destekleyecek bir yapının seçilmesi için mücadele ettim. Kemal bey’in aday olması için de il il dolaşıp ilk imzaları toplayan kişi benim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun başarılı olması için ilk günden bu yana mücadele ettim, zaten tepkim ve öfkem de o nedenle. Biz 800 kişi imza vermişiz. Üç belediye başkanı bu partinin geleceğine karar veremez.”

"BİZ BU OPERASYONU DURDURDUK"

Üküş, “CHP üyesi değilsiniz, yöneticisi değilsiniz ancak ‘Kılıçdaroğlu istemese orada bulunamazdım’ mı demek istiyorsunuz?” sorusuna ise “Evet ama istemenin ötesinde biz tavır aldık” diye yanıt verdi.

Üküş, Özgür Özel’in seçim kazanması için il il gezen genel merkez yöneticilerinin 14-28 Mayıs tarihleri arasında bir tek toplantı yapmadığını öne sürdü. “Bunları unutacak değiliz” diyen Üküş, “Oylama başlamış, oylama başladıktan sonra Kemal Bey’in çekilmesini istediler çünkü Kemal Bey’e 50-100 oy aldırmak istediler. Buna izin verir miyiz? Kemal Kılıçdaroğlu’nu itibarsızlaştırma operasyonu yapılıyordu. Biz bu operasyonu durdurduk” değerlendirmesini yaptı.

O ANLAR ANLATTI

“Tartıştığım kişiler Engin Özkoç ve Gürsel Erol. Onlara yönelik dönüp ‘hep yalan söylediniz. Kılıçdaroğlu’na en büyük ihaneti siz yaptınız’ dedim” diyen İmambakır Üküş, çekilmesini isteyip Kılıçdaroğlu’na operasyon çekildiğini öne sürdü ve şunları anlattı:

“Biz birlikte yola çıktık, bu kararı birlikte aldık. Çekilmeme kararını bireysel olarak alamazsınız. Açıklamayı kendi başıma yapmadım. Salondaki bütün televizyonlar ‘Kılıçdaroğlu çekildi’ demesine rağmen, o sırada bizim tartışmalarımız sürerken, oylama da devam ediyordu. Kılıçdaroğlu bir operasyon yapıldı. Bunu da belediye başkanları yaptı. Ekrem İmamoğlu belediye başkanlarıyla toplantı yapıyor, o toplantıdaki arkadaşlar bazı parti yöneticileriyle görüşüyorlar. Onlar Kemal Bey’e ‘çekilelim’ önerisi getiriyorlar. Kemal Bey de önce kabul etmiyor, sonra ‘bütün arkadaşların fikri bu’ denilince kabul ediyor. Biz de örgüte sorduk, örgüt böyle bir kararı kabul etmiyor.

Kemal Bey’in aday olması için 800 üzerinde verilen ıslak imza var. Benim de söylediğim, bugün de aynı tavrı sürdürüyorum; hiç kimse bireysel bir tavır alamaz. Orada çok yanlış bir süreç işletildi. CHP kurultaylarında yaşanmayan şeyler yaşandı. Videoya yansımayan tartışmalar da oldu. Benim ve arkadaşlarımın itiraz ettiği şey, CHP’nin geleceğine belediye başkanları karar veremez. Örgüt bu tavrı tanımadı, tanımadık. ‘Kılıçdaroğlu çekildi’ denilmesine rağmen Kılıçdaroğlu’na verilen oy 536. Belediye başkanları toplanıp Kılıçdaroğlu’nun etrafında yer alan bazı hain insanlarla Kılıçdaroğlu’nun çekilmesi için baskı yaptılar. İstisnasız bütün belediye başkanları o toplatıyla karşı tarafa geçmişti. Parti Meclisi seçiminde de delegasyonun yarıdan fazlasının oyunu alan neredeyse yok.”