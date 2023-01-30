Kılıçdaroğlu'nun '13 Şubat'ta adayı açıklayacağız' sözlerine İYİ Parti'den ilk yanıt

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Ortak adayı 13 Şubat'ta açıklayacağız'' sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun '13 Şubat'ta adayı açıklayacağız' sözlerine İYİ Parti'den ilk yanıt

İktidar cephesinin tarih olarak 14 Mayıs'ı işaret ettiği 2023 parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için artık geri sayım başladı. 

Seçim tartışmalarında en fazla merak edilen konu ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı. 

KILIÇDAROĞLU '13 ŞUBAT' DEDİ

Altılı Masa'nın son toplantısında aday konusunun konuşulmaya başlandığı bildirilirken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün katıldığı bir televizyon programında Altılı Masa'nın Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantısını işaret ederek, "13 Şubat'ta inşallah cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız kamuoyuna. Öyle bir karar aldık. Saadet Partisi ev sahipliğinde 13 Şubat'ta yine buluşacağız ve artık 13 Şubat'ta mı olur, yoksa 13 Şubat'ta karar alacağız bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur?" dedi.

Kılıçdaroğlu: Ortak adayımızı 13 Şubat'ta belirleyeceğizKılıçdaroğlu: Ortak adayımızı 13 Şubat'ta belirleyeceğizSiyaset

''BİZDE BÖYLE BİR BİLGİ MEVCUT DEĞİL''

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin İYİ Parti'den ilk açıklama Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zorlu, kendilerinde 13 Şubat'ta adayın açıklanacağı yönünde bir bilgi olmadığını söyledi.

Zorlu, ''13 Şubat ile ilgili son açıklanan bildiride bir toplantı gerçekleştirileceği yönünde bir bilgi bizde mevcut. Ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil, onu söyleyeyim. Ama 13 Şubat öncesinde liderler arasında bir görüşme trafiği olacak.

Biz en başından beri söylüyoruz: Nihai adaylık tartışmasının olduğu bir aşamada biz yetkili kurullarımızı toplayacağız. Bunu en başından beri Genel Başkanımızın hassasiyet gösterdiği bir konu. Bu değerlendirmemizin ardından da İYİ Parti tutumunu ortaya koyacaktır'' ifadelerini kullandı. 

Etiketler
İYİ Parti 2023 cumhurbaşkanı adayları
Son Güncelleme:
Demirtaş ''Kefenimizi yanımızda taşıyoruz' diyen Süpermen' ifadesiyle paylaştı Siyaset 30 Ocak 2023 16:59
İşte Altılı Masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tamamı Siyaset 30 Ocak 2023 12:06
Korucubaşı ve PKK'lı yeğeni aynı çatışmada hayatını kaybetti Türkiye 30 Ocak 2023 11:46
Özgür Özel: İktidara geldiğimizde Merkez Bankası, YÖK, MİT'in başındaki yöneticiler gidecek Siyaset 30 Ocak 2023 10:47
ÇOK OKUNANLAR
Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber: Altılı Masa fark attı Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber: İşte partilere göre oy oranları
Af gibi yapılandırma: Gecikme zammı yerine enflasyon farkı alınacak Af gibi yapılandırma: Gecikme zammı yerine enflasyon farkı alınacak
Son anket: AKP'nin kalesinde deprem, Cumhur İttifakı eridi, kayıp 12 puan AKP'nin kalesinde deprem: Cumhur İttifakı eridi, kayıp 12 puan
EYT için gün sayanlar dikkat: İşte tamamlanması gereken 10 adım İşte tamamlanması gereken 10 adım
Konutta büyük soygun! Binlerce kişi mağdur oldu Konutta büyük soygun! Binlerce kişi mağdur oldu