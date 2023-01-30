Kılıçdaroğlu'nun '13 Şubat'ta adayı açıklayacağız' sözlerine İYİ Parti'den ilk yanıt

İktidar cephesinin tarih olarak 14 Mayıs'ı işaret ettiği 2023 parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için artık geri sayım başladı.

Seçim tartışmalarında en fazla merak edilen konu ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı.

KILIÇDAROĞLU '13 ŞUBAT' DEDİ

Altılı Masa'nın son toplantısında aday konusunun konuşulmaya başlandığı bildirilirken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün katıldığı bir televizyon programında Altılı Masa'nın Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantısını işaret ederek, "13 Şubat'ta inşallah cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız kamuoyuna. Öyle bir karar aldık. Saadet Partisi ev sahipliğinde 13 Şubat'ta yine buluşacağız ve artık 13 Şubat'ta mı olur, yoksa 13 Şubat'ta karar alacağız bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur?" dedi.

''BİZDE BÖYLE BİR BİLGİ MEVCUT DEĞİL''

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin İYİ Parti'den ilk açıklama Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zorlu, kendilerinde 13 Şubat'ta adayın açıklanacağı yönünde bir bilgi olmadığını söyledi.

Zorlu, ''13 Şubat ile ilgili son açıklanan bildiride bir toplantı gerçekleştirileceği yönünde bir bilgi bizde mevcut. Ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil, onu söyleyeyim. Ama 13 Şubat öncesinde liderler arasında bir görüşme trafiği olacak.

Biz en başından beri söylüyoruz: Nihai adaylık tartışmasının olduğu bir aşamada biz yetkili kurullarımızı toplayacağız. Bunu en başından beri Genel Başkanımızın hassasiyet gösterdiği bir konu. Bu değerlendirmemizin ardından da İYİ Parti tutumunu ortaya koyacaktır'' ifadelerini kullandı.