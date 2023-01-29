Kılıçdaroğlu: Ortak adayımızı 13 Şubat'ta belirleyeceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın 13 Şubat'ta ortak adayını açıklayacağını söyledi.

Halk TV'de Lider Özel programına konuşan Kılıçdaroğlu, "ortak aday açıklayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"6 Nisan'a kadar olursa buna destek veririz diye düşündük. Parlamento 6 Nisan'da bir karar alır, biz de o karara saygı duyarız, eski seçim yasasına göre seçimler yapılır diye düşündük. Erdoğan, 'Hayır ben daha sonra yapacağım' derse altı lider de buna destek vermeyeceğini kamuoyuna açıkladı. Erdoğan kendi istediği bir atmosferde seçimlerin yapılmasını istiyor. Biz iktidar olunca yapacağımız dediğimiz şeyleri Erdoğan yapmaya başladı.

Ama halk bunun farkında. Erdoğan bunu kendi iradesiyle yapmadı. Bizim baskımız, söylemlerimiz, baskın çıkmamız üzerine, halk tarafından da baskı gelince bunları yaptı. Hazirana doğru atarsa, enflasyon her ay yükseliyor. Dolayısıyla yaptığı zamların bir anlamının kalmadığını herkes görecek. Bu sürece ya da bu anlayışa kendini hapseden birisinin seçimi kazanma şansı yoktur.

Bizim açımızdan hangi tarihte yapıyorsa getirsin sandığı koysun dedik. Ama Parlamento'da oy kullanmayacağız dedik. Tek yolu var. O da Meclis'i feshetmek."

'YSK'DA MİLİTAN YARGIÇLAR OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR'

Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını koyması konusunda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Anayasa açık. Anayasa hukukçuları üçüncü kez aday olamaz diyor. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurular olacaktır ama kabul edilmeyecektir. Çünkü YSK üyelerini kendisi belirledi aslında. Yargının yargı olmaktan çıktığını aklı başında olan herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN SIFIRLAMAK KONUSUNDA BİR UZMANDIR'

Erdoğan, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "2018 seçimleriyle birlikte yeni yönetim sistemine geçtik. Kronometre sıfırlandı. 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanıdır" şeklinde yanıt verdi. Kılıçdaroğlu programda yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın bu sözlerine, "Kronometreyi sıfırlamanın ne olduğunu Erdoğan çok iyi bilir. Sıfırlamak konusunda bir numaralı uzmandır" yanıtını verdi.

'DEVLETİ TEK KİŞİNİN ELİNE TESLİM EDİLMESİ BEKA SORUNUDUR"

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tek bir kişinin eline teslim edilmesi bir beka sorunudur. Hayatımızın her alanında sorun çıkmaya başladı. Dış ve iç politikada sorun var mı var. Parlamento'nun iradesi var mı var. Saray her şeye hakim mi hakim. Yargıtay, devletin kurumlarında çürüme var mı var. Çürüme o boyutlara ulaştı ki rüşvet alandan büyükelçi atanır hale geldik" sözlerini dile getirdi.

9 ANA BAŞLIKTA 2BİN 300 VAAT

Millet İttifakı yarın seçim beyannamesini açıklayacak. Kılıçdaroğlu bu konuda, "9 ana başlık altında 75 alt başlıkta 2 bin 300'den fazla somut hedef somut politika ve projelerimizin özeti açıklanacak. Kitabımız var, katılanlara verilecek. İçeriğini benim anlatma hakkım yok çünkü altı liderin bir arada hazırladığı ve ortaya koyduğu somut önerilerdir. Önce bir durum ve hasar tespit komisyonu kuracağız. Hasar tespit komisyonu devlette, bürokraside yetişmiş ahlaklı, erdemli ve bilgili kişileri görevlendireceğiz. Sayıları 20-25 olacak. Sonra Strateji ve planlama teşkilatı kuracağız" açıklamasını yaptı.

ADAYLIK TARİHİ 13 ŞUBAT

Biz dikkatli adımlar atıyoruz. İlk önce ülkeyi nasıl kurtaracağımızı belirleyelim sonra adayımızı belirleyelim. Ortak dili geliştirelim.

Her partinin kendi liderini cumhurbaşkanı adayı görmesi çok doğal. Cumhuriyet Halk Partisi de kendi liderini aday görebilir.

Altı lider bir arada Türkiye'nin sorunlarına kitlenmiş vaziyetteyiz. Bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı olarak belirleyeceğiz. Belirleyeceğimiz adayın ortak çalışmayı sürdürmesi lazım.

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