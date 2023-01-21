Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı: Katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı: Katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi ile ilgili soruşturma ile ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan verdiği mesaj şöyle:

“Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak.”

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