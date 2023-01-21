Erbakan: 14 Mayıs’ta milletimiz ‘artık yeter’ diyecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ‘Anadolu Buluşmaları' kapsamında dün Yozgat’ta Akdağmadeni Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde konuştu.

Erbakan, partisinin, kim yapmış olursa olsun vatandaşa faydalı işlere destek verdiğini, yanlış işlere de kim yapmış olursa olsun karşı çıktığını ve bununla da kalmayıp, memleketin bütün problemlerinin çözümlerine dair reçeteleri, projeleri ortaya koyduğunu söyledi.

Erbakan, bu duruşlarından dolayı da milletin kendilerini en hızlı büyüyen parti yaptıklarını ifade etti. Erbakan, 280 bini aşan resmi üye sayısıyla ve Türk siyasi tarihine geçen 2 olağan büyük kongreleriyle Yeniden Refah Partisi'nin asıl büyük sürprizi 14 Mayıs 2023'te yapılması muhtemel seçimlerde göstereceğini kaydetti.

Erbakan, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdi:

“BU MİLLET 14 MAYIS'TA ‘ARTIK YETER' DİYECEK”

*Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son grup toplantısında 14 Mayıs 1950 seçimlerinde CHP'nin tek parti iktidarına son vermesine atıfta bulunarak, dedi ki ‘Milletimiz 14 Mayıs 2023'te de ‘Yeter söz milletindir' diyecek. Evet Sayın Cumhurbaşkanı 14 Mayıs'ta milletimiz ‘artık yeter' diyecek ama kime diyecek?

*20 senede kamudan 200 milyarın üzerinde ihale alan imtiyazlıların iktidarına ‘artık yeter' diyecek! Tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan 520 milyar doları faiz lobisine aktaran bu iktidarına ‘artık yeter' diyecek.

*Halkın yüzde 85'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı, yüzde 45'inin açlıkla boğuştuğu bu adaletsiz düzene, çiftçinin köylünün borcundan dolayı bağırta bağırta traktörü haczedilirken diğer taraftan bir avuç imtiyazlı holdinglere 128 kez vergi affı getiren adaletsizliğe artık ‘yeter diyecek!' Allah'ın izniyle.

*Bir tarafta 5,7 maaş alan bürokratlar varken diğer tarafta 8 milyon asgari ücretliye bir öğünde bir simit ve çayı reva gören bu iktidara ‘artık yeter' diyecek! 14 Mayıs'ta milyonlarca emekli, kendisini açlık sınırının neredeyse yarısı kadar maaşla açlığa değil sefalete mahkûm edenlere ‘artık yeter' diyecek!

*Bu millet temel meselelerde birbirinden farkı olmayan, kasa başındakilerle masa başındakiler oyununa da 14 Mayıs 2023'te ‘artık yeter' diyecek ve Yeniden Refah'ı yeniden Millî Görüş'ü seçecek.

“ASLA TASVİP ETMİYORUZ!”

*Yine masadaki genel başkanlardan bir tanesinin İHA’lar ve SİHA’larla ilgili yaptığı açıklama; Diyor ki ‘efendim biz iktidar olursak İHA’lara ve SİHA’lara dokunacağız.’ Doğrudan doğruya Milli Savunma Sanayii’ni hedef alıyor.

*Necmettin Erbakan hocamızın da çok büyük katkısı ve emeği olduğu, fikir babası olduğu bu İHA’lar ve SİHA’larla ilgili böyle acayip, böyle garabet sözleri sarf ediyor. Ancak biz bu sözleri sarf eden zatı çok iyi tanıyoruz.

*Neden, çünkü Amerika’nın Irak işgali döneminde Irak’a ilk bomba düştüğünde 8,5 milyar dolar krediyi Amerikalılar bize gönderecek diye sevinen, övünen zat bu zatın ta kendisi. Kendi bakanlığı döneminde her yıl 35 milyar doları faiz lobisine ödeyen, Bilderberg, Davos toplantılarının müdavi olan bu zatın Milli savunma sanayini hedef almasına hiç şaşırmadık.

*Biz Yeniden Refah Partisi olarak, savunma alanındaki milli hamleleri hedef alan yaklaşımları asla tasvip etmiyoruz!

“EYT DÜZENLEMESİNİ DESTEKLİYORUZ AMA…”

*Partimiz kurulduğundan beri çözülmesi için büyük destek verdiğimiz, hatta ‘Noter onaylı çözüm sözü' verdiğimiz EYT sorunu ile ilgili yasa teklifi, AK Parti tarafından hâlâ Meclis'e sunulacak bu sorun çözüme kavuşacak ama bu sefer başka bir mağduriyet söz konusu olacak. Var olan çarpık sisteme göre Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 sonrası olanlar 1 günlük farktan dolayı tam 17 yıl fazladan bekleyip emekli olabilecek.

*Yani aynı işyerinde çalışıp 9 eylülde sigortası başlayan 17 yıl sonra emekli olabilecek. Böyle haksızlık böyle adaletsizlik olmaz. Anayasa'daki eşitlik ve sosyal adalet ilkesiyle bağdaşmaz. EYT düzenlemesini destekliyoruz ama iktidarı bu ortaya çıkacak adaletsizliği düzeltme çağrısında bulunuyoruz.

*EYT tartışması, emeklilik sistemindeki bir başka çarpıklığı; emekli aylıklarının düşüklüğü ve dengesizliğini de gözler önüne serdi. Şu anda emekli aylıklarının bağlanmasında üç ayrı sistem söz konusu: 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası… Bu üç dönem için üç ayrı aylık bağlama sistemi var.

*Böyle olunca daha sonra sigortalı olanlar aynı süre çalışmış olsalar da aynı primi ödeseler de çok daha düşük emekli aylığı alıyorlar. Bu emekliler arasında büyük bir adaletsizliğe sebep oluyor. Bu nedenle EYT sorunu giderilirken emekli aylığı bağlama sistemindeki adaletsizlik de mutlaka giderilmelidir. Milyonlarca emeklinin beklediği intibak yasası çıkarılmalı ve bu adaletsizlik giderilmelidir.