CHP'li Altay: Türkiye’yi özgürleştireceğiz

Tepebaşı Belediyesi’nin desteği ile Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen ‘30. ÇGD Uğur Mumcu’yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni’nde dokuz kategorideki ödüller sahiplerini buldu.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, eski KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş siyaset kategorisinde ödül aldı.

Engin Altay, 24 Ocak 1993 tarihinde katledilen gazeteci Uğur Mumcu anısına düzenlenen ödül törenine ilişkin ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

“TÜRKİYE’Yİ ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ”

“Tepebaşı Belediyesi’nin ve Çağdaş Gazeteciler Derneği’ne, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Uğur Mumcu’yu anlatmaya kalksak saatler alır. Bir şey söylemek lazım, Uğur Mumcu’nun öldürülmesi Türkiye ile ilgili oyunların hesapların, yıllardan beri süre gelen oyunların ve hesapların engellenmesinin önündeki oyun ve hesapların bozulması konusunda Uğur Mumcu’nun çok büyük tehdit ve tehlike olarak o şer güçlerce güç merkezlerince gördüğü bir gerçektir. Keşke Uğur Mumcu gibi Türkiye’ye yönelik her türlü siyasi ve ekonomik ablukaya, basınca, saldırıya karşı Uğur Mumcu’ların çoğaldığı, Uğur Mumcu gibi özgür yazıları yazabilen gazetecilerin, basın örgütlerinin çok olduğu bir Türkiye olsa Türkiye gerçeği dışında başka bir Türkiye gerçeğini tasavvur eden, onu sunan medyayla da karşı karşıyayız. Uğur Mumcu gibi gazeteciler çok az kaldı, o dönem Uğur Mumcu’nun yazdığı gibi özgür haber yazabilen gazete veya televizyon kuruluşları çok az kaldı. Az bazen çoğu yener. Şimdi böyle bir gündeyiz… Türkiye’nin özgürlüğe, Türkiye’nin demokrasiye kavuşması, Türkiye’nin demokrasiye vuslatına çok az kaldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasiye buluşturmak istemeyenlere Uğur Mumcu bir engeldi, onun için katledildi ama davası, mücadele şuuru ve bilinci halen birçok gazetecide ve basın kuruluşunda mevcut. Türkiye’yi özgürleştireceğiz.”