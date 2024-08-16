Kılıçdaroğlu'ndan Saldırı Sonrası Açıklama: 'Bugün Türkiye'de En Dokunulmaz Yere Dokundular, Arkadan Kalleşçe Saldırdılar'

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li vekillerin TBMM'deki Can Atalay oturumunda, kürsüde konuşan TİP'li Ahmet Şık'a yönelik saldırıya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bugün Türkiye'de en dokunulamaz yere dokundular" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Saldırı Sonrası Açıklama: 'Bugün Türkiye'de En Dokunulmaz Yere Dokundular, Arkadan Kalleşçe Saldırdılar'

TBMM'deki Can Atalay oturumunda AKP'li vekiller, TİP Milletvekili Ahmet Şık'a Meclis kürsüsünde konuştuğu sırada tekme ve yumruklarla saldırdı.

Şık'a ilk yumruğu atanın AKP Milletvekili Alpay Özalan olduğu öğrenildi. Saldırıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açıldı. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan saldırıya tepki gösterdi.

'EN KUTSAL ALANDA KALLEŞÇE ARKADAN SALDIRDILAR'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

" 'Verin 400 vekili bu iş sulh içinde çözülsün' cümlesini ve sonrasında patlayan bombaları, ölen insanlarımızı hatırlayın ve asla unutmayın..!

Her şey bu cümlede saklı. Bugün Türkiye'de en dokunulamaz yere dokundular. Milletin oylarıyla seçilmiş vekile konuşması sırasında, dokunulamayacak en kutsal alanda Kalleşçe arkadan saldırdılar…

Millet iradesinin tecelligahına, Milletvekilinin kanı bulaştı. Milletin kanına ve canına saldırmaktır bu. Dayanışmayı ve mücadele ruhunu diri tutmak Zorundayız…"

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