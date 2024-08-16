Barış Atay, Alpay Özalan Hakkında Konuştu: Bizim Genel Başkanımıza Bile Yağ Çeken Bir Yağdanlık

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için bugün olağanüstü toplandı.

Oturumda AKP'li vekil Alpay Özalan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a yumruklu saldırı gerçekleştirmesi üzerine Meclis karıştı, oturuma ara verildi.

Eski TİP Milletvekili Barış Atay Alan'da Onur Öncü'nün sorularını yanıtladığı programda, geçtiğimiz yasama döneminde Alpay Özalan’ın TİP’lilere yönelik saldırı girişiminden sonra Özalan ile yaşadıkları diyalogları anlattı.

'TANISINLAR DİYE SÖYLÜYORUM, GENEL BAŞKANIMIZA YAĞ ÇEKEN BİR ADAM'

Atay şu sözleri kaydetti:

“Alpay Özalan tanısınlar diye söylüyorum. Alpay Özalan ilk dönem o saldırı girişiminde güya bulunduktan sonra koridorda göz göze gelmediğimizde kendisine selam vermediğimiz için, ‘Ya sayın Genel Başkanım selamlaşmamız da mı engel var? Kusura bakmayın ben siyasete yeni girdim biraz heyecanlandım. Yoksa böyle bir insan değilim’ diye bizim Genel Başkanımıza da yağ çeken bir adam. Bakmayın siz bunun kameraların önünde atar gider yaptığına"