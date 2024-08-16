Can Atalay, Meclis'teki Saldırıyı İzlerken Cezaevindeki TBMM Yayını Kesildi

Milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın, son AYM kararının ardından Meclis'te gerçekleştirilen oturumda, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık saldırıya uğradı. Saldırınn ardından cezaevindeki TBMM yayını kesildi.

Can Atalay, Meclis'teki Saldırıyı İzlerken Cezaevindeki TBMM Yayını Kesildi

Ahmet Şık'a yönelik TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan saldırıyı Can Atalay televizyondan izledi. Saldırının başlangıcından hemen sonra Silivri'deki cezaevinde televizyon yayını kesildi.

Can Atalay'ın avukatlarından alınan bilgiye göre, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutulan Atalay, vekilliğinin düşürülmesinin değerlendirileceği TBMM Genel Kurul oturumunu TBMM TV'den izledi. Ancak partisinin milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde olduğu sırada, AK Partili İdare Amiri Alpay Özalan tarafından gerçekleştirilen saldırının hemen ardından cezaevi yönetimi televizyon yayınını tamamen kesti.

ŞIK'A SEVGİLERİNİ YOLLADI...

Avukatların açıkladığı bilgi notunda cezaevinde televizyon yayınının son olarak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında kesildiği belirtildi. Bilgi notunda ayrıca, Can Atalay'ın Ahmet Şık'a sevgilerini yolladığı ifade edildi.

Etiketler
Can Atalay TBMM siyaset
Güzellik Kraliçesi Futbolcu Oldu: Podyumların Ardından Yeşil Sahaların da Tozunu Attıracak Güzellik Kraliçesi Futbolcu Oldu
Yağ Şişelerininiz Arınmıyor Mu? Bu Yöntemle Şişeleriniz Pırıl Pırıl Olacak Yağ Şişelerininiz Arınmıyor Mu? Bu Yöntemle Şişeleriniz Pırıl Pırıl Olacak
MSB: Irak'ın Kuzeyinden Kaçan Terörist Teslim Oldu MSB: Irak'ın Kuzeyinden Kaçan Terörist Teslim Oldu
Selçuk Dereli'den, Alpay Özalan'ın Saldırısına Tepki: 'Seninle Aynı Sahalarda Ter Dökmüş Olmaktan Utanç Duyuyorum' Eski Hakemden, Alpay Özalan'ın Saldırısına Tepki
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Serinleten Uyarı! Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor
AKP'li Vekiller Meclis'i Kana Buladı! Ahmet Şık'a Saldırıda İki Milletvekili Yaralandı AKP'li Vekiller Meclis'i Kana Buladı
Meclis Oturumu, Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda Devam Ediyor: Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a Kınama Cezası! Meclis Oturumu, Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda Devam Ediyor
Naci Görür'den '1999 Depremi' Uyarısı: 'Bilim Dünyası Marmara İçin Alarm Verdi' Bilim Dünyası Marmara İçin Alarm Verdi
İşte Meclis'teki Saldırının En Net Görüntüleri İşte Meclis'teki Saldırının En Net Görüntüleri