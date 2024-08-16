Selçuk Dereli'den, Alpay Özalan'ın Saldırısına Tepki: 'Seninle Aynı Sahalarda Ter Dökmüş Olmaktan Utanç Duyuyorum'
TBMM’deki Can Atalay oturumunda eski futbolcu ve AKP’li Alpay Özalan’ın TİP’li Ahmet Şık’a yönelik saldırısına tepki yağdı. FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli de, Alpay'ın saldırısına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
TBMM’deki Can Atalay oturumunda, Alpay Özalan’ın başlattığı ve AKP’li vekillerin sürdürdüğü yumruklu saldırı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Can Atalay gündemiyle toplanan Meclis'te açılış konuşmasını yapmış ve AKP'lileri eleştirmişti. Şık'ın Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma sonrası AKP’li vekiller Şık’a saldırırken, Alpay Özalan bu saldırıyı başlatan isim olmuştu.
FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli, saldırıyı başlatan eski futbolcu Alpay Özalan'a sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.
'SENİNLE AYNI SAHALARDA TER DÖKMÜŞ OLMAKTAN UTANÇ DUYUYORUM'
Dereli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Alpay Özalan seninle aynı sahalarda ter dökmüş olmaktan utanç duyuyorum. Bu kaba davranışlarınla yüce meclise, demokrasiye hiç yakışmıyorsun."
Alpay Özalan seninle aynı sahalarda ter dökmüş olmaktan utanç duyuyorum. Bu kaba davranışlarınla yüce meclise, demokrasiye hiç yakışmıyorsun.— Selçuk Dereli (@selcuk_dereli) August 16, 2024