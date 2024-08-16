Ayakkabı Alırken Dikkat! Sağlıklı Ayaklar İçin Doğru Tercihler

Yaz mevsimi devam ederken tüketiciler, alışverişlerini aşırı sıcakların etkilerini en aza indirmek amacıyla yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde bini aşkın tüketiciyle gerçekleştirilen bir araştırma, bu eğilimi doğruluyor.

Tüketiciler, özellikle yaz aylarında spor ayakkabı tercih ederken daha dikkatli davranıyor. Araştırma sonuçlarına göre, tüketicilerin bu yaz ayakkabı alışverişine geçen yıla göre daha fazla bütçe ayırdığı ve yüzde 61’inin alışverişlerini online platformlardan yaptığı ortaya çıktı. North Wild, e-ticaret yoluyla sunduğu erkek spor ayakkabıları başta olmak üzere, teknolojik ürünlerini 30’dan fazla ülkeye ihraç ederek dünya çapında nefes alabilen, dayanıklı spor ayakkabılar sunuyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

‘AYAKKABI SEÇERKEN RAHATLIK, ESNEKLİK VE SAĞLIKLI MATERYAL KULLANIMI ÖNEMLİDİR’

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Selçuk Ercan, tüketici eğilimlerini değerlendirerek, “Sağlıklı ayaklar, tüm gün rahat hareket edebilmemize yardımcı olur ve bunu sağlayan en önemli etmen doğru ayakkabı seçimidir. Yanlış ayakkabılar, ayak parmaklarında şekil bozukluklarına, ayak bileği sorunlarına, basma bozukluklarına, ayak mantarı ve nasır gibi birçok soruna neden olabilir. Bilimsel araştırmalar da göstermektedir ki ayak sağlığının bozulması, başka hastalıklara davetiye çıkarırken yaşam kalitesini düşürür. Ayak sağlığı açısından uygun bir ayakkabı, ayağın şekline, genişliğine ve kemer yapısına uygun olmalıdır. Ayrıca taban desteği iyi sağlamalı, nefes alabilen ve esnek materyallerden yapılmış olmalıdır. Bu nedenle, North Wild ekibi nefes alabilir, iç taban desteği sunan hafızalı taban, darbe emici, su geçirmez gibi teknolojilere sahip ayakkabılar sunuyor” dedi.

‘HER KITADAKİ MÜŞTERİLERİMİZİN AYAK ÖLÇÜSÜNE UYGUN ÜRETİM YAPIYORUZ’

North Wild Kurucusu Selim Demir, küresel erkek ayakkabı modasını Türk ayakkabı sektörüne uyarlarken, farklı ülkelerdeki müşterileri için bölgenin yaygın ayak ölçülerine uygun özel ürünler ürettiklerini belirtti. Demir, “Ayak prototipleri sadece bireylere değil, bölge veya kıtalara göre de değişiklik gösterebilir. Biz de her müşterimizin kendine en uygun ürünü bulabilmesi için özel tasarımlar gerçekleştiriyoruz. Örneğin, Asya ülkelerine sattığımız erkek ayakkabılarını 39 numaradan başlatırken, Avrupa ülkelerinde 41 numaradan başlatıyoruz. Bu yöntem, satış hacmimize katkıda bulunuyor. Toptan satış yaptığımız müşterilerimiz de koleksiyonlarını bu parametreye göre oluşturuyor” şeklinde konuştu.

‘KOLEKSİYONLARIMIZIN YÜZDE 80’İNİ ERKEK SPOR AYAKKABILARI OLUŞTURUYOR’

Selim Demir, müşteri kitlesinin yüzde 80’ini erkeklerin oluşturduğunu belirterek, koleksiyonlarında hitap ettikleri kesimin demografik özelliklerine dair bilgiler paylaşarak, “Erkek tüketicilere hitap etmek, aslında bilinçli bir seçim değildi. Ancak, üretim kapasitemizin yüzde 60’ını oluşturan toptan ve perakende satışlarımızda erkek tüketicilerden daha fazla talep geldiğini gördük. Kusursuz müşteri memnuniyetini misyon edindiğimiz markamızla bu talebi göz ardı edemezdik” ifadelerini kullandı.

Demir, “North Wild olarak, inovatif bakış açımızla büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 30 yıl önce küçük bir atölyede başlayan serüvenimiz, bugün toplamda 7 bin metrekarelik kapalı alanı ve 4 bin metrekarelik deposu bulunan İstanbul ve Ağrı’da iki uluslararası standarttaki fabrikamızda sürüyor. Şu an günlük 5 bin çift üretim kapasitesine sahibiz. Böylesi bir başarıyı tüm dünyaya ihracat yaparak taçlandırmaktan ve ülkemizi temsil etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu motivasyonumuzla yalnızca online olarak yaptığımız satışlarımızı mağaza fikrine açtık. Yakın gelecekte 3 ayrı şehirde mağaza açılışlarımız olacak” diye konuştu.

Kaynak: İHA