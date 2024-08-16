Aydın'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücü Öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Son Güncelleme:
Aydın'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücü Öldü

Kaza, saat 14.00 sıralarında Söke-Milas kara yolu Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Y.E.G.'nin kullandığı 09 UG 471 plakalı otomobil, Yüksel Koyuncu'nun kullandığı 09 AFH 399 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Koyuncu, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yüksel Koyuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Koyuncu'nun yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Koyuncu'nun cansız bedeni, incelemelerin ardından devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Y.E.G. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Kontrol Noktasında Yakalandı: 19 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu Kontrol Noktasında Yakalandı: 19 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu
Altın Kendi Rekorunu Kırdı Altın Kendi Rekorunu Kırdı
Çamaşır Suyuna 1 Damla Ekleyin ve Silin! Fayansları Parlatan Yöntem Çamaşır Suyuna 1 Damla Ekleyin ve Silin! Fayansları Parlatan Yöntem
WhatsApp'tan Yuva Yıkacak Özellik! Hangi Telefonlarda Olacak? WhatsApp'tan Yuva Yıkacak Özellik! Hangi Telefonlarda Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Serinleten Uyarı! Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor
AKP'li Vekiller Meclis'i Kana Buladı! Ahmet Şık'a Saldırıda İki Milletvekili Yaralandı AKP'li Vekiller Meclis'i Kana Buladı
Meclis Oturumu, Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda Devam Ediyor: Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a Kınama Cezası! Meclis Oturumu, Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda Devam Ediyor
Naci Görür'den '1999 Depremi' Uyarısı: 'Bilim Dünyası Marmara İçin Alarm Verdi' Bilim Dünyası Marmara İçin Alarm Verdi
İşte Meclis'teki Saldırının En Net Görüntüleri İşte Meclis'teki Saldırının En Net Görüntüleri