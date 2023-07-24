Kılıçdaroğlu'ndan Lozan'ın 100'üncü yılı için kutlama mesajı: Resmi bayram olmasını sağlayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Anlaşması’nın 100’üncü yılında bir kutlama mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’yü andığı paylaşımında şunları yazdı:

"Ülkemizin tapu senedi Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, #LozanBarışAntlaşması’nın 100. yılını kutluyorum. Bu zaferin; mutlaka ama mutlaka, resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız!"

Ülkemizin tapu senedi Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, #LozanBarışAntlaşması’nın 100. yılını kutluyorum. Bu zaferin; mutlaka ama mutlaka, resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 24, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem