Kılıçdaroğlu'ndan Lozan'ın 100'üncü yılı için kutlama mesajı: Resmi bayram olmasını sağlayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan'ın imzalanmasının 100'üncü yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Kılıçdaorğlu, 'Resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız' ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu'ndan Lozan'ın 100'üncü yılı için kutlama mesajı: Resmi bayram olmasını sağlayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Anlaşması’nın 100’üncü yılında bir kutlama mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’yü andığı paylaşımında şunları yazdı:

"Ülkemizin tapu senedi Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, #LozanBarışAntlaşması’nın 100. yılını kutluyorum. Bu zaferin; mutlaka ama mutlaka, resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız!"

Kaynak: Gerçek Gündem

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