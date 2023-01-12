Kılıçdaroğlu'ndan 'liderlere imza yetkisi' açıklaması

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ta “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır" ifadesini kullanmıştı.

İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuya ilişkin görüşlerini aktardı.

"Altı lider bir cumhurbaşkanı adayıyla Erdoğan'ın karşısına çıkınca, diğer liderler başkan yardımcısı olacaklar" diyen Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nun konu hakkındaki ifadelerini şöyle aktardı:

"Altı partinin de bu işbirliğinde olağanüstü stratejik önemi var. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 50 diye bakamayız. Çok değerli bu çabalar. İki ayrı kriterimiz var. Altı partinin lideri siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için eşittir. O nedenle biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki siyasi partiler kanununa göre altısı da sistemde olsun istiyoruz, başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur.

Demokratik sistem, temsili demokrasi, hangi partinin yüzde kaç oy aldığıyla da ilgilidir, ona göre şekillenir"

Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini şöyle açıkladı:

"'Altı partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. Aynı zamanda seçimde hangi parti ne kadar oy alırsa temsili demokrasinin ruhuna uygun olarak bakanlık kurulu dağılımında bunu esas alacağız. Bunları incelikli bir şekilde çalıştık' diyor."