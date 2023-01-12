Kulislerden yeni bilgiler: AKP'li yetkili 'Kılıçdaroğlu zor bir aday, içi dışı biliniyor' dedi; Erdoğan muhalif gazetecilerle görüşebilir

Gazeteci İsmail Saymaz, görüştüğü bir AKP'li yetkilinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "zorlu bir aday" dediğini aktardı. Ayrıca iktidar partisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı muhalif gazetecilerle bir araya getirebileceğini söyledi.

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Kulislerden yeni bilgiler: AKP'li yetkili 'Kılıçdaroğlu zor bir aday, içi dışı biliniyor' dedi; Erdoğan muhalif gazetecilerle görüşebilir

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerine altı aydan az bir süre kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. Sandık gününün, Kurban Bayramı dolayısıyla başlayacak hareketlilik, okulların tatile girecek olması ve hac dönemi nedeniyle öne çekilmesi planlanıyor.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, AKP Genel Merkezi'ndeki hazırlıkların mayıs ayı baz alınarak sürdüğünü söyledi. 

İktidar partisinin yetkili ismiyle gerçekleştirdiği görüşmeden detayları paylaşan gazeteci, bu kişinin kendisine "Altılı masanın adayının belirlenmesini bizler de bekliyoruz. Bir an önce belirlensin ki, ona göre stratejimiz de revize olsun" dediğini aktardı.

Saymaz'ın aktardığına göre bahsi geçen siyasetçi, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu’na HDP’nin desteği var. Bu destek süreci radikal biçimde değiştiriyor. Yarışa CHP, İyi Parti ve HDP oylarını katarsak, yüzde 45’le başlıyor. Kılıçdaroğlu’nun zor bir aday olduğunu düşünüyorum. Bir kere şeffaf. İçi dışı biliniyor. Gizemi yok. Çok üzerine oynayamazsınız. CHP’nin en büyük handikapı, dış dünyaya entegrasyonuna ilişkin sıkıntılarıydı. Kılıçdaroğlu, onunla ilgili radikal bir dönüşüm yaşatıyor. Değişime ne kadar açık ve CHP’yi dünyaya entegre edebilecek vizyona sahip olduğunu hissettiriyor. Bir açıdan da başarılı."

'ERDOĞAN, MUHALİF GAZETECİLERLE BULUŞABİLİR'

Halk TV yazarı, devamında edindiği kulis bilgisini de anlattı: "Bu arada AK Parti Genel Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhalif gazetecilerle buluşturmayı planlıyor. Bir sohbet şeklinde düşünülen buluşma, Erdoğan onaylarsa gerçekleşecek."

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