Eski Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Bahçeli'ye tehdit gibi sözler: '2 yıl önce çektiğim kasetler var'

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, olayla ilgili MHP'nin sessiz kalıp üstü kapalı açıklamalar yapması en çok konuşulan konu oldu. Tele 1 canlı yayınında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklenen, CHP'ye geçen eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"PSİKOLOJİK HAREKATIN UZANTISINI BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDA GÖRDÜK"

"Cinayetteki mafya-siyaset-polis üçgeni nasıl işledi" sorusuna Aldemir, "Türkiye toplumu psikolojik bir harekata tabi tutuluyor. Propaganda metotlarından biridir bu. Korkutursunuz, sindirirsiniz, pusturursunuz, konuşturamaz hale getirirsiniz. Ondan sonra da 'Ya ne yaparsak yapalım sistem değişmeyecek, sandığa gitmeyelim' dedirtirsiniz. Temel hedef bu. Bu psikolojik harekatın bir uzantısını bugün Devlet Bahçeli'nin konuşmasında gördük. burada psikolojik bir hareket çekiliyor. Bu öyle bir günlük, iki günlük bir olay değil. yıllara sarih bir olay. ve bu aklın ben MHP'yi aştığını düşünüyorum. MHP'deki bazı ülküdaşlarım, 'Davamıza zarar veriyorsun' diyor. Kardeşim ben davanıza zarar vermiyorum, davanızı savunmak bana düşüyor. Davanıza sahip çıkacaksanız, içinizde kirli insanlar varsa bunları kusun artık." yanıtını verdi.

"2 YIL ÖNCE ÇEKTİĞİM KASETLER VAR"

Aldemir, "Sayın Bahçeli, benim kadar ülkücü harekete hizmetin mi var? Ben silah yakalatmadım ama silahtan ceza aldım. Senin arabanda Gölbaşı'nda makineli tüfekler yakalandı ifade vermedin. Bizi konuşmak zorunda bırakmasınlar. Benim başıma bir iş gelirse diye 2 yıl önceden çektiğim kasetler var. Ölürsem bunlar yayınlanacak. Türkeş'in (Alparslan Türkeş) kime ne dediği ortaya çıkacak o zaman." ifadelerini kullandı.

"NE YAPACAKSINIZ, HEPİMİZİ Mİ ÖLDÜRECEKSİNİZ?"

Öte yandan, Alaattin Aldemir, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu iş o kadar büyük ki… Mafya, devlete hakim olmuş. Biz, haydut devlet miyiz? Gri listedeyiz, kara listeye mi girelim? Bu mu Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan? Sadece MHP zarar görmüyor ki ortağı AK Parti de çok büyük zarar görüyor. Ben kimseyi suçlamıyorum ama bir MHP'li yetkili demeç veriyor; 'Suskunluğumuzu bilmem ne yapmayın'. Ne yapacaksınız, hepimizi mi öldüreceksiniz?" demişti.