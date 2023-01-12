MHP'ye Sinan Ateş krizinden kötü haber: Mesajlar ortaya çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesinin ardından, partiden ayrılmak isteyenlerin üyeliklerini gönderdiği mesajla düşürdü. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre parti üyeliğinin son bulduğu vurgulanan mesajda “Bu tercihle yelken açtığınız yeni siyasi hayatınızda başarılar diliyorum” denildi.

Söz konusu mesajda şu ifadeler yer aldı: “E-Devlet üzerinden yapmış olduğunuz ‘Siyasi Parti Üyelik Sonlandırma’ işleminiz neticesinde Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğiniz son bulmuştur. Bu tercihle yelken açtığınız yeni siyasi hayatınızda başarılar diliyor, partimize karşı herhangi bir sorumluluğunuzun ve manevi bir bağınızın kalmadığını dikkatinize sunuyorum."

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında cinayetin azmettirici olduğu iddia edilen Doğukan Çep'in de bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

2'Sİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ, 1'i MHP İL YÖNETİCİSİ

Tutuklulardan 2'sinin özel harekat polisi olduğu, 1'inin ise MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk olduğu öğrenilmişti.