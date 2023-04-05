Kılıçdaroğlu’ndan 'Hakça Paylaşmak İçin Toplumsal Adalet' kitabı: ‘Devletime ve milletime hizmet ettiğim günlerin hatırası, aileme bırakacağım önemli bir miras'

GERÇEK GÜNDEM /

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni kitabı “Hakça Paylaşmak İçin Toplumsal Adalet” Tekin Yayınevi tarafından yayımlandı. Kılıçdaroğlu’nun “Özgür ve Adil Bir Türkiye İçin Yürüyüş” kitabının ardından, 13. Cumhurbaşkanı adayı kimliğiyle yaptığı “ortak gelecek” çağrısının hangi fikirler üzerine inşa edildiğini anlatan “Hakça Paylaşmak İçin Toplumsal Adalet” yakında tüm kitabevlerinde.

Seçme yazı, söyleşi ve konuşmaları içeren 656 sayfadan oluşan kitap, Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık 2022 tarihinde yaptığı, ülkenin fiziki ve yapısal boyutta yaşadığı yıkımlardan kurtulmanın yol haritası niteliğindeki “İkinci Yüzyıla Çağrı” başlıklı vizyon toplantısı değerlendirmelerini; 5 Aralık 2022’de TBMM 2023 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerindeki vizyonunu ve 1976’dan 2010’a kadar sistemli bir şekilde yazdığı kamu yönetimindeki düzenlemelere ilişkin teknik değerlendirmelerini ve önerilerini kapsıyor.

Kitapta, Kılıçdaroğlu’nun kamu yönetimi ve hizmetlerinde, vergilendirmede, mevzuatta, maliye politikalarında ve toplamda bütünlüklü bir ekonomi politikasının temelinde “hakça paylaşmak için toplumsal adalet” olması gerektiği fikri anlatılıyor.

‘BİR ZAMANLAR MESLEKİ UZMANLIĞA SAYGI GÖSTEREN YÖNETİCİLER VARDI’

Kılıçdaroğlu kitabı için şu sözleri kullanıyor:

“Bu yazıları yayımlarken temel hedefim demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan denetim ilkesinin hayata geçmesine yardımcı olmaktı. Yazıların içinde barındırdığı eleştirel ton dikkatli okuyucu tarafından fark edilecektir. Yıllar sonra geriye baktığımda bir bürokrat olarak mensubu olduğum kurum da dâhil olmak üzere birçok devlet kurumuna eleştiriler getirdiğim yazılarım nedeniyle başıma bir şey gelmemiş olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir zamanlar Türkiye’de mesleki uzmanlığa saygı gösteren yöneticiler vardı ve bu yöneticiler kendilerine yöneltilen eleştirileri de hatalarını düzeltmek ve mükemmele ulaşmak için bir fırsat olarak görürlerdi. Bu anlayışla devletime ve milletime hizmet ettiğim günlerin hatırası, aileme bırakacağım önemli bir miras.”

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İLE YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLDİ

“Kemal Kılıçdaroğlu kimdir?” sorusunun kamu ve devlet yönetimine dair görüşleri ve değerlendirmeleri üzerinden yanıt bulduğu kitapta, Kılıçdaroğlu’nun 1976’dan itibaren kaleme almaya başladığı yazılarında ülkesinin geleceğine dair düşündüğü, kamu ve devlet düzenindeki sorunlara dair yapısal, iyileştirici ve ilerici önerilerde bulunduğu ve ülkesinde yaşayan her ferdin “yurttaşlık bilincine” ulaşması için mücadele ettiği görülüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adalet” diyerek başladığı yürüyüş bir ortak gelecek çağrısıydı. Ancak adaletin kendiliğinden memlekete gelmeyeceğini, onun için mücadele etmek gerektiğini de çok iyi biliyordu. Bu mücadele Adalet Yürüyüşü’nün ardından Millet İttifakı’nın kurulması, yerel seçim zaferi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisinin geliştirilmesi, Altılı Masa’nın oluşturulması, bu masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metni çerçevesinden Millet İttifakı’na dönüşümü aşamalarından geçerek bir iktidar stratejisine dönüştü. Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının ilanıyla da iktidar yolunda yeni bir aşamaya geçildi.

Kaynak: Gerçek Gündem