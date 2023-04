Çakıcı için af isteyen Bahçeli, konu Demirtaş ve Kavala olunca sinirlendi: Suçluları affetmek, despotik ve otokratik yönetimlere has bir çarpıklıktır

Daha önce organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı için 'genel af' isteyen ve Nisan 2020'de tahliyesini sağlayan yeni infaz düzenlemesinin yolunu açan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve insan hakları aktivisti Osman Kavala olunca tam tersi bir tutum takındı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarına rağmen halen tutuklu bulunan iki isim için sırasıyla 'terörist' ve 'Soros'çu' ifadelerini kullanan Bahçeli, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kişilerin serbest bırakılmaları yönündeki çağrılarını şöyle 'yorumladı':

"Kukla cumhurbaşkanı adayıyla sayısı her gün artan muhtemel Cumhurbaşkanı Yardımcıları siyaseti kirletiyor. Kimliksiz siyasetçiler at koşturuyor. Kılıçdaroğlu ne dediğini bilmiyor. Ağzından çıkanları kulağı duymuyor. Terörist Demirtaş'ı, Soros'cu casus Kavala'yı, KHK'lıları serbest bırakacağım diyor. Hukukun üstünlüğü amir ve amil iken bir siyasetçi böyle bir şeyi nasıl söyler? Adalet bunun neresinde? Suçluları affetmek ancak despotik ve otokratik yönetimlere has bir çarpıklıktır. Kılıçdaroğlu demokrasiye ve hukuka cephe almıştır. Bu durum korkunç bir ilkelliktir. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Zillet ittifakı zifiri karanlık içinde.

İstanbul belediye başkanı şehrini terk etmiş, fellik fellik dolaşmaya başlamıştır. Utanç verici bir tablo karşımızdadır. Dünyanın en büyük Türk kenti başıboştur. Yüzüstü bırakılmıştır. Emanete ihanet edenlerden milletimize ve ülkemize hayır gelmez. İstanbul'a ve Ankara'ya sırt çeviren belediye başkanlarını, onları dolduruşa getirip küçük siyasi hesaplarına alet eden ve Kılıçdaroğlu'na potansiyel mevzi kazan İYİ Parti Başkanını millet hoş görmeyecek, bedelini de misliyle ödetecektir.

Zillet ittifakının gemisi su ala ala batmaya başlamıştır. PKK'nın ve FETÖ'nün emperyalist talimat ve tavsiyeli can simitleri, fitne ve hıyanet filikaları hiçbirini kurtarmaya yetmeyecektir."

'ZALİMLERİN TRUVA ATTI'

Bahçeli, genel olarak muhalefeti hedef alıp Türkiye'nin tehdit altında olduğu iddiasını ileri sürdüğü söyleşinde ana muhalefet partisi lideri için bir de şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu zalimlerin Truva atıdır. Bu zillete tahammül etmek, göz yummak, ön açmak Türkiye için tarihi haklarından vazgeçmek demektir. LGBT ittifakına milli ahlakımızla, milli varlığımızla direnip inşallah rezil oyunu bozacağız."