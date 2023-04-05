Kılıçdaroğlu: Filistinli kardeşlerimize gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Filistinli kardeşlerimize karşı Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu zulmün artık son bulmasını diliyorum" dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsrail kolluk kuvvetlerinin dün gece saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Kıble Mescidi’nde ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşım şöyle:
“Filistinli kardeşlerimize karşı Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu zulmün artık son bulmasını diliyorum, daima yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum.”
Kaynak: ANKA
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