Kılıçdaroğlu: Filistinli kardeşlerimize gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Filistinli kardeşlerimize karşı Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu zulmün artık son bulmasını diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu: Filistinli kardeşlerimize gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsrail kolluk kuvvetlerinin dün gece saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Kıble Mescidi’nde ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşım şöyle:

“Filistinli kardeşlerimize karşı Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu zulmün artık son bulmasını diliyorum, daima yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum.”

Kaynak: ANKA

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