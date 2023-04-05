Kılıçdaroğlu: Filistinli kardeşlerimize gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsrail kolluk kuvvetlerinin dün gece saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Kıble Mescidi’nde ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşım şöyle:

“Filistinli kardeşlerimize karşı Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu zulmün artık son bulmasını diliyorum, daima yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum.”

Kaynak: ANKA