AKP'li belediye başkanından kadın meclis üyesine: Bir hanımefendiye yakışır şekilde durun

Kocaeli’nin Başiskele Belediyesi’nin nisan ayı meclis toplantısında CHP’li meclis üyesi Emine Özkar’ın AKP’li Meclis Üyesi Ali Değirmenci’nin adının neden iki kez yazıldığını sorması üzerine AKP’li Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Bir hanımefendiye yakışır bir şekilde lütfen öyle durun” ifadesini kullandı. Muhalefet üyeleri, oturumu terk etti.

Başiskele Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında Belediye Başkanı Yasin Özlü ile CHP Meclis Üyesi Emine Özkar’a “Bir hanımefendiye yakışır şekilde lütfen öyle durun” dedi.

Birgün’de yer alan habere göre, meclis toplantısında yaşanan gerginlik, komisyon üyelerinin sayılmasının ardından Saadet Parti Meclis Üyesi Nuray Savcı Güçlü'nün, Özlü'ye; "Bir şey sormak istiyorum. Neden Ali Değirmenci'nin adı iki kere yazıyor? Başka eleman yok mu burada?" demesiyle başladı.

Sonrasında Özlü'nün, “Ali Değirmenci yakışıklılığından dolayı mı iki kez yazıldı?” ifadesini kullandı. CHP'li Meclis Üyesi Emine Özkar'ın, Güçlü'nün sorusunu tekrarlayarak konuya dahil oldu.

CHP’li Özkar’ın soruyu tekrarlaması üzerine Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Bu konuyu kapatır mısınız? Buna cevap vermek zorunda değilim, hala aynı şeyi soruyorsun. Buranın konusu değil bu, hanımefendi. Lütfen diyorum fakat siz yine aynı soruyu soruyorsunuz. Yapmayın lütfen” diye konuştu.

Diyaloğun ardından Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Bir hanımefendiye yakışır bir şekilde lütfen öyle durun. Biz de ablamıza yakışacak biçimde cevap verelim” ifadelerini kullandı.

Emine Özkar ise “Daha ileriye gitmeyin isterseniz. Ben yakışan şekilde hareket ediyorum” dedi.

Olayların ardından Saadet Parti Meclis Üyesi Nuray Savcı Güçlü ile CHP Meclis Üyesi Emine Özkar meclis salonunu terk etti.