Kılıçdaroğlu'ndan Gazze açıklaması: 'Bu gece, katliama sessiz kalan herkesin eline kan bulaşır'

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını arttırdı. İsrail Ordusu yaptığı açıklamada, bu akşam saldırılarını genişleteceğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaparak "Dış dünyayla bağlantısı koparılan Gazze, ağır bir bombardıman altında… Gazze’de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi, İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır. Dünya, ya bu katliama dur diyecek ya da ortak olacak, bunun ortası yok! Dualarım mazlum Filistin Halkı için" ifadelerini kullandı.