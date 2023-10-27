CHP'li Tanal: Cumhuriyet'in 100'üncü yılında af ilan edilmeli

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis Genel Kurulu'nda Cumhuriyet'in 100'ünci yılında af ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Tanal, "Cumhuriyet yurtta ve dünyada barıştır. Daha önce Erzincan Milletvekilimiz Sayın Mustafa Sarıgül'ün belirttiği üzere Cumhuriyet'in 100'üncü yılında toplumsal barışı ve kardeşliği sağlamak üzere toplumsal infaal suçlar hariç af ilan edilmelidir. Yaşasın cumhuriyet" dedi.