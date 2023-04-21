Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'Diyanet'i kapatacaklar' sözlerine tepki

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacaklar” iddiasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatmaya yetmez" dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet İttifakı’na yönelik “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacaklar” iddiasına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatmaya yetmez" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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