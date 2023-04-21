Erdoğan'dan 'faiz' çıkışı: Göreceksiniz!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez faiz devamlı düşecektir. Göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecektir" dedi.

"BEBECAN HATIRLIYORSUN DEĞİL Mİ?"

Erdoğan, "2013'te IMF ile işimiz bitti. Hükümetin bunlardan borç alması lazım dediler, almayacağız dedik ve almadık. IMF'nin başındaki zata burayı ben idare ederim, siz idare edemezsiniz dedim. 2013'ten sonra bizim IMF ile işimiz kalmadı. Merkez Bankası'nda 122 milyar dolara çıktı rezerv. Bebecan hatırlıyorsun değil mi o günleri? O işlerin kararını veren, son imzayı atan kim? Ben başbakandım. Bay Bay Kemal'in yanında olanlar ya huyundan kapacak ya suyundan kapacak. Şu anda zaten artık 14 Mayıs onların siyasi mevta olmaya yaklaştıkları dönem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem