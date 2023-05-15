Kılıçdaroğlu'ndan 'buradayım' mesajı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

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Dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. İkinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. 

'BURADAYIZ' MESAJI 

Kılıçdaroğlu seçimlerin ikinci tura kalmasının kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlandı. 

Videoyu "Buradayız. Sonuna kadar mücadele" notuyla paylaşan Kılıçdaroğlu, "Buradayım ben buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu-ra-da-yım" dedi.

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