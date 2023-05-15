Kılıçdaroğlu'ndan 'buradayım' mesajı

Dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. İkinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

'BURADAYIZ' MESAJI

Kılıçdaroğlu seçimlerin ikinci tura kalmasının kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlandı.

Videoyu "Buradayız. Sonuna kadar mücadele" notuyla paylaşan Kılıçdaroğlu, "Buradayım ben buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu-ra-da-yım" dedi.