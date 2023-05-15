Yazışmalar ortaya çıktı, duruşmada yanıt verdi: Hablemitoğlu savcısı yalancı tanıkla iş tutmuş

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesine ilişkin açılan davanın dokuzuncu celsesi Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

FETÖ lideri Fethullah Gülen ve emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 21 Kasım'da Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İddianamede, Gülen, FETÖ yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve eski MİT’çi Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı. Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in Hablemitoğlu'nu "tasarlayarak öldürdükleri" öne sürülmüştü. İddianamede, ayrıca Göktaş'ın "örgüt kurmak" suçundan, Mumcuoğlu ve Emek'in ise "suç örgütüne üyelik"ten cezalandırılmaları istenmişti.

KUMPASI SAVUNAN YALANCI TANIKLIK YAPAN ZİHNİ ÇAKIR DİNLENDİ

Bugünkü duruşmada, suikastın kara kutusu olarak tabir edilen TSK’dan ihraç edilen eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, Enver Altaylı ve Tarkan Mumcuoğlu hazır bulundu. Duruşmada, FETÖ kumpası Ergenekon davasında “Ergenekon’un 1 numarasını tanıdığını” ileri süren ve tanık da olan Zihni Çakır dinlendi.

Nuri Gökhan Bozkır’ın, Hablemitoğlu cinayeti davasının iddianamesini yazan savcı Zafer Ergün ile sık sık görüştüğünü öne sürdüğü Zihni Çakır, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BOZKIR İLE NASIL TANIŞTIĞINI ANLATTI, SABAH YAZARLARININ İSİMLERİNİ VERDİ

Nuri Gökhan Bozkır’ın, “Zihni Çakır dosya içindeki evrakları bana gönderip sorular sorardı. Bal köpüğü renkte bir aracın fotoğrafını da gönderip sanıklardan Tarkan’ın gönderip göndermediğini sormuştu” dediği Çakır, cinayetle ilgili ayrıntılı bir bilgisi olmadığını belirtti.

Zihni Çakır, Bozkır ile ortak arkadaşları ile tanıştığını, Bozkır’ın kendisine Hablemitoğlu cinayetini FETÖ’nün işlediğini söylediğini ve sadece Tarkan Mumcuoğlu ismini verdiğini öne sürdü. Bu süreçte aldığı bilgiler üzerine sosyal medya hesabından cinayet ile ilgili paylaşımlar yaptığını anlatan Çakır, “Beni İstanbul Emniyet’ten aradılar. Gittim görüştüm, Bozkır’ın ismini verdim, sonrasında da o adli sürece dahil oldu. Bana Tarkan Mumcuoğlu dışında bir isim vermedi” diye konuştu.

Çakır, Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın başında bulunduğu Turkuvaz Medya’ya bağlı Sabah gazetesinin haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah yazarı Ferhat Ünlü’ye dair de açıklamalarda bulundu. Çakır, verdiği bilgilerin daha önce Ferhat Ünlü ve Abdurrahman Şimşek tarafından söylendiğini ve haber olduğunu söyledi.

SORUŞTURMA SÜRECİNE NASIL DAHİL OLDU?

Mahkeme başkanının “Madem sana cinayeti FETÖ’nün işlediğini ve suikast timinde kendisinin de olduğunu söyledi o zaman Nuri de FETÖ’cü diye sorgulamadın mı” sorusunun yanıtlayan Çakır, “Ben sanıkların hiçbirinin ismini daha önceden bilmiyordum ve tanımıyordum. Bozkır yurt dışına firar edince Fikret Emek ismini açıkladı. Ergenekondan yargılanan bir kişinin ismini verdikten sonra ben de şaşırdım ve bu durumu sorguladım. Bozkır yurtdışındayken internet uygulamalarıyla haberleşirdik” dedi.

Bozkır’ın “İddianameyi yazan savcı Zafer Ergün ile sık sık görüşür, dosya içindeki evrakları bana gönderip sorular sorardı” dediği Çakır, savcılık dosyasını görmediğini, MİT ile bir irtibatının olmadığını öne sürdü.

Çakır konuşmasının devamında “Anladığım kadarıyla bir hayali bir kurgu oluşturmuş. İşin içinden benim üzerimden çıkmaya, bu isimleri ben vermişim gibi lanse etmeye çalışıyor” derken söz alan Nuri Gökhan Bozkır, “Altaylı ve Mustafa Özcan ismini bana veren Çakır’dır. Ben bu isimleri bilmiyordum. Bana o verdi hatta Ferhat Ünlü ve Abdurrahman Şimşek’in de bu konuda yazdıklarını bana söyleyen Çakır’dır” dedi.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI, SAVCI İLE BİLGİ PAYLAŞTIĞI GÖRÜLDÜ: “O KONUDA KONUŞACAĞIM”

Duruşmada, Nuri Gökhan Bozkır’ın, Zihni Çakır ile yazışmaları gösterildi. Çakır yazışmaları doğruladı. Bu sırada Çakır Hablemitoğlu soruşturmasını yürüten ve iddianameyi yazan savcı Zafer Ergün ile irtibatlı olduğunu itiraf etti.

Bozkır’ın daha önceki duruşmalarda “Bal köpüğü renkte bir aracın fotoğrafını da gönderip sanıklardan Tarkan’ın gönderip göndermediğini sormuştu” dediği Çakır, savcının kendisine gönderdiği araç fotoğrafını bozkır’a ilettiğini kabul etti.

Çakır’ın bu itirafı üzerine savcının soruşturma sürecinde şüpheli isimleri sanık yapmak için aracı kullandığı ortaya çıktı.

Çakır’ın yazışmalarında Bozkır’a soruşturmayı yürüten savcı Zafer Ergün’ün e-posta adresini gönderdiği, bildiklerini yazılı olarak göndermesini istediği görüldü.

SAVCI DURUŞMADA ÇAKIR’A YANIT VERDİ: “BYLOCK İDDİASI VARDI” AÇIKLAMASI

Bugün görülen duruşmada, Hablemitoğlu soruşturmasını yürüten ve iddianameyi yazan savcı Zafer Ergün, duruşma savcısı olarak yer aldı.

Çakır’ın itirafları ve yazışmaların gösterildiği sırada Zafer Ergün’ün tavırları ise dikkat çekti. Ergün’ün, “Ben o konuda konuşacağım” dediği duyuldu.

Çakır devamında, savcı Zafer Ergün hakkında FETÖ’nün haberleşme uygulaması ByLock iddiası olduğunu ve araştırdıklarında “Mor beyin” bulunduğunu öne sürdü.

“SAVCI İLE GÖRÜŞÜR, DOSYADAKİ EVRAKLARI GÖNDERİRDİ” DEMİŞTİ

Bozkır önceki duruşmalardaki savunmasında, FETÖ kumpası Ergenekon davasında “Ergenekon’un 1 numarasını tanıdığını” ileri süren ve tanık da olan Zihni Çakır’ın kendisini yönlendirdiğini öne sürmüştü.

“Fikret Emek ismini bana Zihni Çakır söyledi” diyen Bozkır, Çakır ile Ukrayna’da defalarca görüştüğünü söylemişti. Bozkır, “Zihni Çakır beni sürekli aradı. Sürekli irtibat halindeydik. Ukrayna’ya kaçan FETÖ’cüleri yakalatmak istediğimizi söyledi. Yardımcı olurum dedim. Zihni Çakır’ın yeğeninin de Ukrayna’da restoranı vardı. Yanıma gelip giderdi” demişti.

Zihni Çakır ile iddianameyi yazan savcı Zafer Ergün ile sık sık görüştüğünü öne süren Bozkır, “Zihni Çakır dosya içindeki evrakları bana gönderip sorular sorardı. Bal köpüğü renkte bir aracın fotoğrafını da gönderip sanıklardan Tarkan’ın gönderip göndermediğini sormuştu. Ukrayna’da gözaltına alınınca Zihni Çakır’ı aradım. ‘Ne oluyor hani gizli tanık olacaktım’ dedim. ‘Valla ben bir şey yapmadım. Savcı yapmış’ dedi” diye konuşmuştu.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK’İ İŞARET ETMİŞTİ

Dönemin Sabah gazetesi istihbarat şefi Abdurrahman Şimşek’in kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Bozkır, Hablemitoğlu dosyasından bilgiler getirdiğini öne sürmüştü.

Bozkır, “2020 yılı şubat ayında Abdurrahman Şimşek yanıma geldi. Benim şoförüm aldı onu havaalanından. İş yerime geldi. Elinde soruşturma dosyasından bilgiler vardı. Bana gösterdi. Bana ‘2 yıl yatarsın çıkarsın’ dedi” ifadelerini kullanmıştı.